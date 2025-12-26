كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "فجوة المشروعية والدور المخترع": ورقة قانونية عن تجاوزات لجنة "الميكانيزم"  

لبنان

سلام بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية: السندات ليست وعودًا على ورق 
لبنان

سلام بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية: السندات ليست وعودًا على ورق 

2025-12-26 15:57
43

تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السرايا، مؤكدًا "أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة"، معلنًا أن "السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي".

وأكد سلام "لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعًا لأي استغلال حصّنا بمشروع القانون حماية الذهب". وقال: "سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة و"ما حدا يزايد علينا".

وقال سلام: "للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى"، فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة".

ولفت إلى "الكلام الذي يُقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا"، معلنًا أن "قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليًا، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي".

وأوضح سلام "أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه".

الكلمات المفتاحية
أموال المودعين نواف سلام مجلس الوزراء
إقرأ المزيد
المزيد
"فجوة المشروعية والدور المخترع": ورقة قانونية عن تجاوزات لجنة "الميكانيزم"  
لبنان منذ ساعة
سلام بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية: السندات ليست وعودًا على ورق 
سلام بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية: السندات ليست وعودًا على ورق 
لبنان منذ ساعة
الشيخ دعموش: المقاومة لن تصطدم مع الجيش ولن تسمح بالفتنة الداخليّة
الشيخ دعموش: المقاومة لن تصطدم مع الجيش ولن تسمح بالفتنة الداخليّة
لبنان منذ ساعة
تفشّي الحمى القلاعية يضرب قطاع الماشية في لبنان ويهدّد الأمن الغذائي
تفشّي الحمى القلاعية يضرب قطاع الماشية في لبنان ويهدّد الأمن الغذائي
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
سلام بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية: السندات ليست وعودًا على ورق 
سلام بعد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية: السندات ليست وعودًا على ورق 
لبنان منذ ساعة
الحكومة تقرّ مشروع قانون الانتظام المالي وسط اعتراض عدد كبير من الوزراء
الحكومة تقرّ مشروع قانون الانتظام المالي وسط اعتراض عدد كبير من الوزراء
لبنان منذ 4 ساعات
شمال الليطاني قبل
شمال الليطاني قبل "جردة الحساب": تنازلات بلا ثمن 
خاص العهد منذ يومين
خواجة لـ
خواجة لـ"العهد": استعجال طرح حصر السلاح شمال الليطاني في غير مكانه
خاص العهد منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة