شهدت الجولة الحادية عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم انتصارات ثمينة للفرق الطامحة لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب، حيث نجح كل من الأنصار وشباب الساحل في حصد النقاط الثلاث بنتيجة واحدة (2-0).

الأنصار يعبر محطة التضامن صور بهدوء

على أرض ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونية، حقق فريق "الأنصار" فوزًا مستحقًا على نظيره "التضامن صور" بهدفين دون رد. المباراة شهدت ندّية في شوطها الأول، إلا أن "الأنصار" عرف كيف يقتنص الأهداف في الأوقات القاتلة.

ففي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة (45+5)، نجح اللاعب هشام حسام الدين في هز الشباك، مانحًا فريقه أسبقية معنوية كبيرة قبل دخول غرف الملابس.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، أطلق محمد بو صالح رصاصة الرحمة في الدقيقة (89)، ليؤمن النقاط الثلاث لـ "الأخضر" ويؤكد تفوّقه الميداني.

شباب الساحل يتخطى جويا الرياضي ببراعة

وفي مواجهة أخرى، أقيمت على ملعب الصفاء، تمكن "شباب الساحل" من حسم مواجهته أمام "جويا الرياضي" بهدفين نظيفين، في مباراة سيطر فيها "الساحل" على مجريات الشوط الثاني بشكل كامل.

بعد صمود دفاعي من "جويا"، نجح المحترف فيكتور اباتا في كسر الجمود عند الدقيقة (60). ولم يتأخر الاندفاع "الساحلي" لتعزيز التقدم، حيث أضاف علي فقيه الهدف الثاني في الدقيقة (70)، ليقضي على آمال المنافس في العودة للمباراة

الكلمات المفتاحية