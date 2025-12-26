كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الفصائل تبارك عملية "بيسان" البطولية: تأكيدٌ على استمرار المقاومة حتى التحرير

رياضة

الدوري اللبناني: الأنصار يواصل زحفه وشباب الساحل يضرب بقوة في الجولة الحادية عشرة
رياضة

الدوري اللبناني: الأنصار يواصل زحفه وشباب الساحل يضرب بقوة في الجولة الحادية عشرة

2025-12-26 18:25
57

شهدت الجولة الحادية عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم انتصارات ثمينة للفرق الطامحة لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب، حيث نجح كل من الأنصار وشباب الساحل في حصد النقاط الثلاث بنتيجة واحدة (2-0).

الأنصار يعبر محطة التضامن صور بهدوء
على أرض ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونية، حقق فريق "الأنصار" فوزًا مستحقًا على نظيره "التضامن صور" بهدفين دون رد. المباراة شهدت ندّية في شوطها الأول، إلا أن "الأنصار" عرف كيف يقتنص الأهداف في الأوقات القاتلة.

ففي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة (45+5)، نجح اللاعب هشام حسام الدين في هز الشباك، مانحًا فريقه أسبقية معنوية كبيرة قبل دخول غرف الملابس.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، أطلق محمد بو صالح رصاصة الرحمة في الدقيقة (89)، ليؤمن النقاط الثلاث لـ "الأخضر" ويؤكد تفوّقه الميداني.

شباب الساحل يتخطى جويا الرياضي ببراعة
وفي مواجهة أخرى، أقيمت على ملعب الصفاء، تمكن "شباب الساحل" من حسم مواجهته أمام "جويا الرياضي" بهدفين نظيفين، في مباراة سيطر فيها "الساحل" على مجريات الشوط الثاني بشكل كامل.

بعد صمود دفاعي من "جويا"، نجح المحترف فيكتور اباتا في كسر الجمود عند الدقيقة (60). ولم يتأخر الاندفاع "الساحلي" لتعزيز التقدم، حيث أضاف علي فقيه الهدف الثاني في الدقيقة (70)، ليقضي على آمال المنافس في العودة للمباراة

الكلمات المفتاحية
لبنان كرة القدم الرياضة الدوري اللبناني لكرة القدم
إقرأ المزيد
المزيد
الدوري اللبناني: الأنصار يواصل زحفه وشباب الساحل يضرب بقوة في الجولة الحادية عشرة
الدوري اللبناني: الأنصار يواصل زحفه وشباب الساحل يضرب بقوة في الجولة الحادية عشرة
رياضة منذ 3 ساعات
بطولة لبنان بكرة القدم: فوز العهد على البرج 4 - 1
بطولة لبنان بكرة القدم: فوز العهد على البرج 4 - 1
رياضة منذ يوم
نادٍ إنجليزي يتخلى عن أقدم ملعب كرة قدم في العالم
نادٍ إنجليزي يتخلى عن أقدم ملعب كرة قدم في العالم
رياضة منذ 3 أيام
فوستر يقود جنوب إفريقيا لفوز قاتل على أنغولا 
فوستر يقود جنوب إفريقيا لفوز قاتل على أنغولا 
رياضة منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
الدوري اللبناني: الأنصار يواصل زحفه وشباب الساحل يضرب بقوة في الجولة الحادية عشرة
الدوري اللبناني: الأنصار يواصل زحفه وشباب الساحل يضرب بقوة في الجولة الحادية عشرة
رياضة منذ 3 ساعات
العميد المتقاعد بسام ياسين لـ
العميد المتقاعد بسام ياسين لـ"العهد": سلاح المقاومة ما زال من أوراق قوة لبنان
خاص العهد منذ 3 ساعات
"فجوة المشروعية والدور المخترع": ورقة قانونية عن تجاوزات لجنة "الميكانيزم"  
لبنان منذ 5 ساعات
الشيخ دعموش: المقاومة لن تصطدم مع الجيش ولن تسمح بالفتنة الداخليّة
الشيخ دعموش: المقاومة لن تصطدم مع الجيش ولن تسمح بالفتنة الداخليّة
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة