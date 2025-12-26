كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري "المنار" و"النور" لعرض تطوّرات ملف الأسرى

لبنان

الهرمل تشيّع الشهيدين حسين الجوهري وماجد قانصوه
لبنان

الهرمل تشيّع الشهيدين حسين الجوهري وماجد قانصوه

2025-12-26 19:32
66

وسط جو من الحزن على اثنين من أبنائها والغضب من تقاعس الدولة عن حماية مواطنيها، شيّع أهالي مدينة الهرمل شهيدَي الغدر الصهيوني، حسين محمود الجوهري وماجد عبد الأمير قانصوه، اللذين ارتقيا، الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر 2025، في غارة من مُسيَّرة صهيونية استهدفتهما على طريق الناصرية - حوش السيد علي في شمال الهرمل.

انطلق موكب التشييع من أمام مبنى بلدية الهرمل، تقدّمته صورتَي الشهيدَين وحملة أكاليل الزهر والفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وعلماء دين وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وحشد من الأهالي.

وسار الموكب في اتجاه روضة المدينة وسط هتافات التكبير والتنديد بالعدو، حيث أقام مفتي الهرمل الشيخ علي طه الصلاة على الجثمانَين الطاهرين، قَبل مواراتهما في الثرى.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء الهرمل
إقرأ المزيد
المزيد
وفد من حزب الله هنأ المرجعيات الروحية المسيحية في صيدا بالميلاد 
وفد من حزب الله هنأ المرجعيات الروحية المسيحية في صيدا بالميلاد 
لبنان منذ 42 دقيقة
وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري
وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري "المنار" و"النور" لعرض تطوّرات ملف الأسرى
لبنان منذ ساعتين
الهرمل تشيّع الشهيدين حسين الجوهري وماجد قانصوه
الهرمل تشيّع الشهيدين حسين الجوهري وماجد قانصوه
لبنان منذ ساعتين
الحاج حسن: لأولويات وطنية بوقف العدوان وانسحاب
الحاج حسن: لأولويات وطنية بوقف العدوان وانسحاب "إسرائيل" وعودة الأسرى وإعادة الإعمار
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الهرمل تشيّع الشهيدين حسين الجوهري وماجد قانصوه
الهرمل تشيّع الشهيدين حسين الجوهري وماجد قانصوه
لبنان منذ ساعتين
"فجوة المشروعية والدور المخترع": ورقة قانونية عن تجاوزات لجنة "الميكانيزم"  
لبنان منذ 5 ساعات
سورية: شهداء وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا في مدينة حمص
سورية: شهداء وجرحى في تفجير استهدف مسجدًا في مدينة حمص
عربي ودولي منذ 7 ساعات
العدو يُكثّف اعتداءاته.. سلسلة غارات تستهدف الجنوب والهرمل
العدو يُكثّف اعتداءاته.. سلسلة غارات تستهدف الجنوب والهرمل
لبنان منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة