وسط جو من الحزن على اثنين من أبنائها والغضب من تقاعس الدولة عن حماية مواطنيها، شيّع أهالي مدينة الهرمل شهيدَي الغدر الصهيوني، حسين محمود الجوهري وماجد عبد الأمير قانصوه، اللذين ارتقيا، الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر 2025، في غارة من مُسيَّرة صهيونية استهدفتهما على طريق الناصرية - حوش السيد علي في شمال الهرمل.

انطلق موكب التشييع من أمام مبنى بلدية الهرمل، تقدّمته صورتَي الشهيدَين وحملة أكاليل الزهر والفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وعلماء دين وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وحشد من الأهالي.

وسار الموكب في اتجاه روضة المدينة وسط هتافات التكبير والتنديد بالعدو، حيث أقام مفتي الهرمل الشيخ علي طه الصلاة على الجثمانَين الطاهرين، قَبل مواراتهما في الثرى.

