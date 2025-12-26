كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وفد من حزب الله هنأ المرجعيات الروحية المسيحية في صيدا بالميلاد 

لبنان

وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري
لبنان

وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري "المنار" و"النور" لعرض تطوّرات ملف الأسرى

2025-12-26 19:37
50

جال وفد من "هيئة ممثّلي الأسرى والمحررين"، الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر 2025، على رئيس "المجلس الوطني للإعلام" عبد الهادي محفوظ، والمدير العام لقناة المنار إبراهيم فرحات، والمديرة العامة لإذاعة النور حنان الحسيني، لعرض تطوّرات ملف الأسرى لدى العدو الصهيوني.

وذكَرت الهيئة، في بيان، أنّ "الوفد قدّم إلى محفوظ وفرحات والحسيني شرحًا مفصّلًا عن متابعة ملف الأسرى لدى العدو الصهيوني، ووضعوهم في صورة زيارة الوفد مع عائلات الأسرى إلى رئيس الجمهورية الذي أكّد إيلاء الملف اهتمامًا خاصًا".

وشدّد الوفد، خلال جولته، على "ضرورة أنْ تضطلع وسائل الإعلام بمسؤولياتها اتجاه الأسرى لدى الاحتلال، كونها مسألة وطنية جامعة تعني جميع المواطنين من دون استثناء".

كما أكّد "أهمية أنْ يحظى ملف الأسرى بمساحة مناسبة في البرامج الإعلامية، حرصًا على بقاء قضيتهم مُثارة في المحافل والأوقات كافة".

وجدّد محفوظ وفرحات والحسيني "التزامهم الوطني والمهني اتجاه الأسرى الأبطال، واستعدادهم الدائم لتقديم كل ما هو لازم في سبيل أنْ تنال قضية الأسرى حقها، إلى حين انتزاع حريتهم في أقرب وقت ممكن".
 

الكلمات المفتاحية
قناة المنار الأسرى إذاعة النور هيئة ممثلي الاسرى والمحررين في لبنان المجلس الوطني للإعلام
إقرأ المزيد
المزيد
وفد من حزب الله هنأ المرجعيات الروحية المسيحية في صيدا بالميلاد 
وفد من حزب الله هنأ المرجعيات الروحية المسيحية في صيدا بالميلاد 
لبنان منذ 46 دقيقة
وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري
وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري "المنار" و"النور" لعرض تطوّرات ملف الأسرى
لبنان منذ ساعتين
الهرمل تشيّع الشهيدين حسين الجوهري وماجد قانصوه
الهرمل تشيّع الشهيدين حسين الجوهري وماجد قانصوه
لبنان منذ ساعتين
الحاج حسن: لأولويات وطنية بوقف العدوان وانسحاب
الحاج حسن: لأولويات وطنية بوقف العدوان وانسحاب "إسرائيل" وعودة الأسرى وإعادة الإعمار
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري
وفد هيئة ممثلي الأسرى يجول على محفوظ ومديري "المنار" و"النور" لعرض تطوّرات ملف الأسرى
لبنان منذ ساعتين
الحاج حسن: لأولويات وطنية بوقف العدوان وانسحاب
الحاج حسن: لأولويات وطنية بوقف العدوان وانسحاب "إسرائيل" وعودة الأسرى وإعادة الإعمار
لبنان منذ ساعتين
حين تنقلب البروباغندا على صانعها! 
حين تنقلب البروباغندا على صانعها! 
نقاط على الحروف منذ 3 ساعات
"الكابينت".. عاصفة من الجدل حيال التداعيات السلبية لفيديو "سديه تيمان" المسرّب
عين على العدو منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة