جال وفد من "هيئة ممثّلي الأسرى والمحررين"، الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر 2025، على رئيس "المجلس الوطني للإعلام" عبد الهادي محفوظ، والمدير العام لقناة المنار إبراهيم فرحات، والمديرة العامة لإذاعة النور حنان الحسيني، لعرض تطوّرات ملف الأسرى لدى العدو الصهيوني.

وذكَرت الهيئة، في بيان، أنّ "الوفد قدّم إلى محفوظ وفرحات والحسيني شرحًا مفصّلًا عن متابعة ملف الأسرى لدى العدو الصهيوني، ووضعوهم في صورة زيارة الوفد مع عائلات الأسرى إلى رئيس الجمهورية الذي أكّد إيلاء الملف اهتمامًا خاصًا".

وشدّد الوفد، خلال جولته، على "ضرورة أنْ تضطلع وسائل الإعلام بمسؤولياتها اتجاه الأسرى لدى الاحتلال، كونها مسألة وطنية جامعة تعني جميع المواطنين من دون استثناء".

كما أكّد "أهمية أنْ يحظى ملف الأسرى بمساحة مناسبة في البرامج الإعلامية، حرصًا على بقاء قضيتهم مُثارة في المحافل والأوقات كافة".

وجدّد محفوظ وفرحات والحسيني "التزامهم الوطني والمهني اتجاه الأسرى الأبطال، واستعدادهم الدائم لتقديم كل ما هو لازم في سبيل أنْ تنال قضية الأسرى حقها، إلى حين انتزاع حريتهم في أقرب وقت ممكن".



الكلمات المفتاحية