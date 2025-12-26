كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وفد من حزب الله هنأ المرجعيات الروحية المسيحية في صيدا بالميلاد 

2025-12-26 21:01
جال وفد من حزب الله برئاسة معاون مسؤول العلاقات المسيحية في المجلس السياسي الدكتور عبد الله زيعور، وضم مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، وعضو لجنة العلاقات في القطاع الحاج حسين السارجي على المرجعيات الروحية المسيحية في مدينة صيدا مقدّمًا التهاني بعيد الميلاد المجيد باسم قيادة حزب الله.

المحطة الأولى كانت في مطرانية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية، حيث قدّم الوفد التهنئة بالميلاد لراعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار.

ثم زار الوفد مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك مقدمًا التهنئة للمطران إيلي حداد، واختتمت الجولة في صيدا بزيارة متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري في مقر المطرانية في صيدا القديمة.

بعدها انتقل الوفد إلى دير المخلص في بلدة جون حيث انضم إليه إمام البلدة الشيخ خضر عيد ومسؤول شعبة جون في حزب الله الحاج وائل عيسى وعدد من الكوادر حيث قدموا التهنئة للرئيس العام للرهبانية الكاثولكية الأرشمندريت أنطوان رزق ورئيس دير المخلص الأب القاضي الياس صليبا.

