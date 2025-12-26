كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
طفرة تقنية في الصين: تسجيل 700 نموذج للذكاء الاصطناعي 
2025-12-26 22:50
أفادت الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني في الصين أن أكثر من 700 منتج من منتجات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي قد أنهت إجراءات تسجيلها بشكل رسميٍّ، في خطوة تعكس التسارع الكبيرَ في القطاع التقني الصيني. وخلال فترة الخطة الخمسية الـ14، تجاوز العدد الإجمالي للمنتجات المزودة بنظام التشغيل مفتوح المصدر "هارموني أو إس" 1.19 مليار وحدة، بينما بدأ الذكاء المتجسد يتّجه تدريجيًا نحو التطبيقات الصناعية، وفقًا لما نقلته وكالة "شينخوا" عن الهيئة.

وتثبت هذه الأرقام أن الصين باتت لاعبًا رئيسيًا في المضمار العالمي، حيث تتنافس بقوة مع الولايات المتحدة الأميركية بعد أن وضعت الحكومة الصينية الذكاء الاصطناعي كأولوية إستراتيجيةٍ وطنية، بهدف تصدر القيادة العالمية في هذا المجال بحلول عام 2030. 

وفي هذا السياق، كشف تقرير لمركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأميركية أن الشركات الصينية تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي بمستوى عالميٍّ، مؤكدًا أن المنظومة الصينية باتت أكثر عمقًا وتنوعًا مما كان يُعتقد سابقًا، مما يزيد من حدة التنافس في هذا القطاع الحيويِّ.

