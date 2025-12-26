كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اليونيفيل: إطلاق نار من رشاشات
اليونيفيل: إطلاق نار من رشاشات "إسرائيلية" وانفجار قنبلة قرب دورية لقواتنا في الجنوب

2025-12-26 23:19
"اليونيفيل": تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة
أعلنت "اليونيفيل"، في بيان، أن "نيران رشاشات ثقيلة سقطت صباح اليوم من مواقع الجيش "الإسرائيلي" جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) كانت تتفقد عائقًا على الطريق في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب".

أضاف البيان: "وبينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات اليونيفيل، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن".

وفي حادثة منفصلة اليوم في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى، كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن "إطلاق نار من الجانب "الإسرائيلي" على مقربة من موقعها".

وكانت اليونيفيل أبلغت جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مسبقًا بالأنشطة في تلك المناطق، وفقًا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.

وتُعدّ الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وختم البيان: "نُجدد دعوتنا للجيش "الإسرائيلي" بالكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم".

