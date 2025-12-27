كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي جنرالات بريطانيون سابقون يدعون لقطع العلاقات العسكرية مع "إسرائيل"

فلسطين

خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في غزّة واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفّة الغربية
فلسطين

خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في غزّة واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفّة الغربية

2025-12-27 10:18
122

في اليوم الثامن والسبعين من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة. 

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في حيّ الشجاعية ومخيم جباليا شرق وشمال مدينة غزّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفجر اليوم، السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر 2025، قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق في حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي "الإسرائيلي" في أجواء المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار تجاه الصيادين قبالة سواحل غزّة. وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شرق مخيم المغازي وشمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأطلق الجيش "الإسرائيلي" النار على منطقة المواصي غرب مدينة رفح، وقرب الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وفي الضفّة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مخيمي العين غرب نابلس وعسكر الجديد شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت داخل أزقة مخيم العين، واقتحمت أيضاً مخيم عسكر الجديد وانتشرت في عدد من حاراته وأزقته، وداهمت منازل وفتشتها. وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أُصيب مواطن بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في أراضي خربة يانون التابعة لعقربا جنوب نابلس.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزّة. وأفيد بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيرانها صباح اليوم السبت تجاه سواحل غرب مدينة غزّة، بالتزامن مع مواصلة طيران الاحتلال عمليات نسف مبانٍ شرق حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزّة، وفي مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع، إضافة إلى إطلاق النار صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبًا.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر وصباح اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة. وواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، حيث داهم عددًا من المنازل، واقتحمت قوات كبيرة البلدة برفقة جرافات عسكرية.

وفرض جيش الاحتلال حظر تجول على قباطية، التي تتعرض لعدوان منذ أمس، عقب تنفيذ شاب من البلدة عملية دهس وطعن في العفولة، أسفرت عن مقتل "إسرائيليين" وإصابة آخرين، وذلك ردًا على جرائم المستوطنين. وتشهد البلدة مداهمات للمنازل واعتقالات وإغلاق طرق وتخريبًا وتجريفًا للبنية التحتية خلال العدوان المستمر.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام بلدة عزون شرق المدينة، واقتحمت مخيم عسكر الجديد في نابلس وداهمت عددًا من المنازل وأطلقت الرصاص. وفي طوباس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في حيّ الثغرة بالمدينة التي تتعرض لاقتحامات متواصلة. أما في رام الله، فقد نصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة على عمارة سكنية تواصل اقتحامها منذ أمس في المنطقة الغربية من قرية المغير شمال شرق المدينة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 410، والمصابين 1134، فيما جرى انتشال جثامين 654 شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,945 شهيدًا و171,211 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
حماس تدين تبادل الاعتراف بين
حماس تدين تبادل الاعتراف بين "أرض الصومال" وكيان العدو: سابقة خطيرة
فلسطين منذ 3 ساعات
محكمة الاحتلال تصادق على هدم 25 بناية سكنية بمخيم نور شمس
محكمة الاحتلال تصادق على هدم 25 بناية سكنية بمخيم نور شمس
فلسطين منذ 5 ساعات
الاحتلال يقتحم الضفة الغربية ويلحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية 
الاحتلال يقتحم الضفة الغربية ويلحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية 
فلسطين منذ 5 ساعات
خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في غزّة واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفّة الغربية
خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في غزّة واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفّة الغربية
فلسطين منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
توغل وقصف
توغل وقصف "إسرائيليان" في ريف القنيطرة جنوب سورية
عربي ودولي منذ ساعة
زيارة نتنياهو إلى ميامي.. الأهداف والتوقعات؟
زيارة نتنياهو إلى ميامي.. الأهداف والتوقعات؟
مقالات منذ ساعتين
حماس تدين تبادل الاعتراف بين
حماس تدين تبادل الاعتراف بين "أرض الصومال" وكيان العدو: سابقة خطيرة
فلسطين منذ 3 ساعات
الحرس الثوري يختتم مناورة
الحرس الثوري يختتم مناورة "إلى بيت المقدس" لتعزيز الجاهزية في طهران
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة