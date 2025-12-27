في اليوم الثامن والسبعين من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في حيّ الشجاعية ومخيم جباليا شرق وشمال مدينة غزّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفجر اليوم، السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر 2025، قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق في حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي "الإسرائيلي" في أجواء المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار تجاه الصيادين قبالة سواحل غزّة. وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شرق مخيم المغازي وشمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأطلق الجيش "الإسرائيلي" النار على منطقة المواصي غرب مدينة رفح، وقرب الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وفي الضفّة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مخيمي العين غرب نابلس وعسكر الجديد شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت داخل أزقة مخيم العين، واقتحمت أيضاً مخيم عسكر الجديد وانتشرت في عدد من حاراته وأزقته، وداهمت منازل وفتشتها. وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أُصيب مواطن بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في أراضي خربة يانون التابعة لعقربا جنوب نابلس.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزّة. وأفيد بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيرانها صباح اليوم السبت تجاه سواحل غرب مدينة غزّة، بالتزامن مع مواصلة طيران الاحتلال عمليات نسف مبانٍ شرق حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزّة، وفي مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع، إضافة إلى إطلاق النار صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبًا.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر وصباح اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة. وواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، حيث داهم عددًا من المنازل، واقتحمت قوات كبيرة البلدة برفقة جرافات عسكرية.

وفرض جيش الاحتلال حظر تجول على قباطية، التي تتعرض لعدوان منذ أمس، عقب تنفيذ شاب من البلدة عملية دهس وطعن في العفولة، أسفرت عن مقتل "إسرائيليين" وإصابة آخرين، وذلك ردًا على جرائم المستوطنين. وتشهد البلدة مداهمات للمنازل واعتقالات وإغلاق طرق وتخريبًا وتجريفًا للبنية التحتية خلال العدوان المستمر.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام بلدة عزون شرق المدينة، واقتحمت مخيم عسكر الجديد في نابلس وداهمت عددًا من المنازل وأطلقت الرصاص. وفي طوباس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في حيّ الثغرة بالمدينة التي تتعرض لاقتحامات متواصلة. أما في رام الله، فقد نصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة على عمارة سكنية تواصل اقتحامها منذ أمس في المنطقة الغربية من قرية المغير شمال شرق المدينة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 410، والمصابين 1134، فيما جرى انتشال جثامين 654 شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,945 شهيدًا و171,211 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

