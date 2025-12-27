كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

جنرالات بريطانيون سابقون يدعون لقطع العلاقات العسكرية مع
عربي ودولي

جنرالات بريطانيون سابقون يدعون لقطع العلاقات العسكرية مع "إسرائيل"

2025-12-27 10:26
دعا عسكريون بريطانيون سابقون، من بينهم جنرالات متقاعدون وضباط كبار، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى قطع العلاقات العسكرية مع "إسرائيل".

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قال المسؤولون السابقون في رسالة وُجّهت إلى ستارمر، إنه على الرغم من سريان وقف إطلاق نار هش في قطاع غزّة، "فإن الوقت غير مناسب للعودة إلى علاقات عمل طبيعية مع الحكومة "الإسرائيلية"".

وطالبت الرسالة بقطع العلاقات العسكرية مع "إسرائيل"، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التعاون مع شركات الدفاع المرتبطة بـ"إسرائيل"، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات.

وأكد الموقعون أن الاستخدام العشوائي للذخائر من قبل جيش الاحتلال أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، مشيرين إلى أن هذه الخسائر كان من الممكن تجنبها.

وجاء في الرسالة: "الأدلة على جرائم الحرب التي لدينا موثقة جيدًا ومقنعة لدرجة أن على الحكومة البريطانية أن توقف فورًا جميع أشكال التعاون العسكري مع "إسرائيل" لتجنب مواجهة اتهامات بالتواطؤ".

كما دعت الرسالة إلى تعليق جميع عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية، وعدم استخدام الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني أو المستأجرة منه في دعم جيش الاحتلال.

وبحسب الرسالة، خلّفت حرب الإبادة "الإسرائيلية" في قطاع غزّة، التي استمرت لعامين، نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل، فيما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

