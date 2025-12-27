كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تايلاند وكمبوديا تعلنان الاتفاق على وقف إطلاق النار
2025-12-27 10:33
أعلنت تايلاند وكمبوديا، اليوم السبت (27 كانون الأول 2025)، التوصل إلى اتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، في خطوة تهدف إلى إنهاء أسابيع من الاشتباكات الدامية على طول الحدود بين البلدين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين الجانبين، ونشره الجانب الكمبودي، أن الطرفين اتفقا على "وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك"، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وأوضح البيان أن وقف إطلاق النار يشمل جميع أنواع الأسلحة، ويطال الأهداف المدنية والعسكرية لكلا الجانبين، وفي جميع الحالات والمناطق.

وكان الطرفان فشلا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بهدف إنهاء التوتر الحدودي القائم، قبل أن يستأنفا المحادثات العسكرية مجددًا في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعًا حدوديًا ممتدًا على طول 817 كيلومترًا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

وفي 28 أيار/ مايو الماضي اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل قواتهما المسلحة إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلميًا، لكن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو/تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا من الطرفين.

وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقّع البلدان اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتجدد الاشتباكات في 7 كانون الأول/ديسمبر.

