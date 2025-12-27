صعّدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت (27 كانون الأول 2025)، من اقتحاماتها لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، منذ مساء أمس الجمعة، وفرض حظر تجوال شامل فيها.

وفي قباطية، واصلت قوات الاحتلال انتشارها المكثف في أحياء البلدة، ونفذت اقتحامات واسعة طالت عشرات المنازل، تخللها تدمير للمحتويات وعمليات تخريب متعمدة، إلى جانب تجريف شوارع وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال ياسر خزيمية، والد الشهيد مروح خزيمية، ووالد المعتقل محمود خزيمية، خلال اقتحام البلدة.

وفرضت القوات حظر تجوال حتى إشعار آخر، فيما حوّلت منزل أحمد أبو الرب، منفذ عملية "بيسان والعفولة"، إلى ثكنة عسكرية، واقتادت إليه عددًا من الشبان واعتدت عليهم.

وفي شرق القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا، حيث اعتقلت شابًا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت داخل البلدة، بالتزامن مع مداهمة منازل وتحطيم محتوياتها.

أما في نابلس، فداهمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، وسيّرت دوريات راجلة بين المنازل، دون الإبلاغ عن تنفيذ اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت غرب المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد أبو ساره وشقيقه يزن، وآدم العلامي، ومحمد غطفان العلامي، وخليل بسام العلامي، عقب مداهمة منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من مدينة دورا جنوب الخليل، بعد مصادرة مركبات بعضهم، عُرف منهم: آدم فادي دودين، ونسيم محمد شاهين، ولطفي شاهين، وراضي الدرابيع، وثائر عزمي الدرابيع، وجهاد علي شاهين.

