أكد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، أن سبب ارتباك المتغطرسين الفاسدين هو صمود إيران الإسلامية في مواجهة النظام العالمي غير العادل.

وفي رسالة إلى الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة في أوروبا، أشار سماحته إلى هزيمة الهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله المشين في المنطقة، بفضل مبادرة وشجاعة وتضحيات شباب إيران الإسلامية، معتبرًا أن السبب الحقيقي لاضطراب المتغطرسين الفاسدين والمفسدين ليس الملف النووي، بل رفع إيران الإسلامية راية مواجهة النظام العالمي غير العادل وهيمنة منظومة الاستكبار، والتوجه نحو نظام عادل وطني ودولي.

وفيما يلي نص رسالة الإمام الخامنئي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشباب الأعزاء،

لقد حاز بلدكم هذا العام، ببركة الإيمان والوحدة والثقة بالنفس، مكانة واعتبارًا جديدين في العالم. فقد انهزم الهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله المشين في هذه المنطقة أمام ابتكار وشجاعة وتضحيات شباب إيران الإسلامية. وقد ثبت أن الشعب الإيراني، بالاعتماد على قدراته الذاتية، وفي ظل الإيمان والعمل الصالح، قادر على الصمود في مواجهة المستكبرين الفاسدين والظالمين، وأن يبلّغ دعوته إلى القيم الإسلامية بصوت أعلى وأوضح من أي وقت مضى.

إن الحزن العميق على استشهاد عدد من علمائنا وقادتنا وجمع من أبناء شعبنا العزيز لم ولن يتمكن من إيقاف الشباب الإيرانيين أصحاب الهمم العالية، إذ إن عائلات أولئك الشهداء أنفسهم في طليعة هذا المسار.

ليس الحديث عن الملف النووي أو ما شابهه، بل الحديث عن مواجهة النظام العالمي غير العادل وهيمنة منظومة الاستكبار في عالم اليوم، والتوجه نحو نظام عادل وطني ودولي إسلامي. وهذه هي الدعوى الكبرى التي رفعت إيران الإسلامية رايتها، فأثارت ارتباك المتغطرسين الفاسدين والمفسدين.

وأنتم أيها الطلبة، ولا سيما في خارج البلاد، تتحملون نصيبًا من هذه المسؤولية الكبرى. فتوكلوا على الله، وتعرّفوا على قدراتكم، ووجّهوا جمعياتكم في هذا المسار.

والله معكم، والنصر الكامل بانتظاركم إن شاء الله".

