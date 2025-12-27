أعلن نائب قائد مقر "ثار الله" التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين نجات، اختتام المناورة الكبرى "إلى بيت المقدس" التي أُجريت بمشاركة وحدات مختلفة من قوات الحرس في مدن محافظة طهران.

وأوضح نجات أنّ المناورة نُفّذت بهدف تقييم ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، وتسريع تحريك القوات وانتشارها في مختلف الساحات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوحدات البرية والجوية والاستخبارية.

وأشار إلى أنّ هذه التدريبات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة، مؤكدًا أنّ "على الأعداء أن يدركوا أن حرس الثورة يقف كجبل شامخ، ومستعد لتوجيه ردٍّ حاسم وقاسٍ على أي تهديد أو تحرّك يهدف إلى الإخلال بأمن الشعب".

