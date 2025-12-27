استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في طريق المطار فضيلة السيد علي فحص مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله وفضيلة السيد علي الموسوي مسؤول وحدة الدراسات والمتون الثقافية، اللذين اطمأنا الى سماحته مهنئين بالسلامة، وكانت المناسبة فرصة جرى خلالها التباحث في الأوضاع العامة.

وعقب اللقاء، أدلى السيد علي فحص بتصريح قال فيه: "أتينا لزيارة سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، أولًا للاطمئنان على صحته وعافيته، والحمد لله كان بخير وعافية، وثانيًا جرى التداول في مختلف الشؤون والأوضاع الاجتماعية، والأوضاع التي يعيشها بلدنا ومنطقتنا في ظل التحديات والعدوان "الإسرائيلي" الغاشم والدائم على بلدنا، وسبل مواجهة هذا العدوان، وروح الصمود والتحدي، وضرورة البقاء متكاتفين مع بعضنا البعض".

وأضاف: "كما تم التداول في الشأن العام الاجتماعي والثقافي، وكانت الأمور والحمد لله جيدة، ونسأل الله تعالى أن يبقى هذا الصرح صرحًا لكل المؤمنين ولكل الشرفاء في هذا البلد".

الكلمات المفتاحية