أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيانٍِ لها اليوم السبت (27 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، ما أعلنته الإدارة الانفصالية في منطقة "أرض الصومال" بشأن تبادل الاعتراف مع الكيان الصهيوني.

وعدّت حماس ذلك "سابقةً خطيرةً ومحاولةً مرفوضةً لاكتساب شرعيةٍ زائفةٍ من كيانٍ فاشيٍّ محتلٍّ لأرض فلسطين وقبلة المسلمين الأولى، ومتورّطٍ في جرائم حرب وإبادة جماعية، ويواجه عزلةً دوليةً متصاعدة".

وأكدت حماس رفضها التام لمخطّطات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، بما فيها استخدام "أرض الصومال" كوجهةٍ لأبناء غزّة.

وقالت حماس إنّ "لجوء حكومة مجرم الحرب نتنياهو إلى الاعتراف بإدارةٍ انفصاليةٍ في الصومال يعكس عمق العزلة الدولية التي يرزح تحتها الكيان الصهيوني، نتيجة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة".

وأردفت في البيان أنّ هذه العزلة التي تعيشها "إسرائيل" يجب أن تُعَزّز شعبيًّا ورسميًّا، بالتوازي مع مواصلة الجهود الدولية لمحاصرة الكيان، ومحاسبة قادته على جرائمهم المستمرّة.

كما ثمّنت حماس مواقف الدول العربية والإسلامية "التي أدانت هذا السلوك الخطير المنتهك للقانون الدولي، لما يحمله من مساسٍ بوحدة الصومال وسيادته".

وحذّرت من السياسات الصهيونية "الخبيثة الهادفة إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، خدمةً للمشروع الصهيوني الاستعماري".

"إسرائيل" تعترف "بأرض الصومال" "دولةً مستقلّة"

يشار إلى أنّ "إسرائيل" كانت قد أعلنت اعترافها بـ"أرض الصّومال" "دولةً مستقلة"، بعدما قال مكتب رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، في بيان، إنّ "رئيس الوزراء أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند كدولة مستقلة ذات سيادة"، مشيرًا إلى "توقيع إعلان مشترك ومتبادل بين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس صوماليلاند".

وأشار ساعر إلى أنّه تحدث مع رئيس "أرض الصومال" مؤكدًا التوقيع على "اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

