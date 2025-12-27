أظهرت تقديرات غير رسمية أن حجم الدين العام للولايات المتحدة الأميركية ارتفع إلى مستوى قياسي تجاوز الـ38 تريليون دولار، ولا يزال يواصل الزيادة بوتيرة متسارعة.

ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ (23 كانون الأول/ديسمبر) الجاري، تجاوز إجمالي الدين العام للبلاد 38.375 تريليون دولار.

وفي الوقت ذاته، تشير بيانات لوحة المتابعة الإلكترونية المعروفة للدين الأميركي (usdebtclock.org) إلى أن الدين ارتفع خلال عطلة أعياد الميلاد ليصل إلى أكثر من 38.528 تريليون دولار.

ومنذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، زاد الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 2.31 تريليون دولار، رغم محاولات الإدارة تقليص الانفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، بما في ذلك من خلال فرض رسوم جمركية.

وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في "الكونغرس" الأميركي، فإن الحكومة الفيدرالية تزيد ديونها بوتيرة تتجاوز 75 ألف دولار في الثانية.

وفي السياق ذاته، أفادت عضو "الكونغرس" الأميركي مارجوري تايلور غرين بأن "فوائد خدمة الدين العام الأميركي القياسي بلغت نحو تريليون دولار".

ويُشار إلى أنه في آب/أغسطس الماضي، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، في وقت تؤكد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين القياسي بالكامل.

وتسببت مسألة سقف الدين الأميركي بخلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان ضروريًا للحفاظ على عمل الحكومة الأميركية والوفاء بالتزاماتها المالية.

الكلمات المفتاحية