أفادت مصادر محلية في سورية، اليوم السبت (27 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، بأن دورية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" توغلت باتّجاه بلدة جباتا الخشب وقرية أوفانيا في ريف القنيطرة.

وذكرت المصادر أنّ قوات الاحتلال كانت قد قصفت، أمس الجمعة، تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية.

ويُشار إلى أنّ هذه الاعتداءات "الإسرائيلية" مستمرة ومتكرّرة منذ سقوط النظام السابق في (8 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، حيث استفادت "إسرائيل" من الفراغ الأمني الذي أعقب ذلك، وقامت باحتلال مناطق واسعة في الجنوب السوري، إضافة إلى تنفيذ غارات وقصف مناطق عدة في البلاد، ما أدى إلى تدمير مقدراتها وبنيتها العسكرية.

