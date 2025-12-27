كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أجواء شتوية باردة في لبنان: عاصفة أم موسم عادي؟ 

عربي ودولي

عربي ودولي

"أطباء السودان": مقتل أكثر من 200 شخص بهجمات "إثنية" في دارفور ونزوح واسع نحو تشاد

2025-12-27 14:37
"أطباء السودان": أكثر من 200 قتيل باستهداف إثني عقب هجمات لـ"الدعم السريع" في دارفور
44

أفادت شبكة أطباء السودان، استنادًا إلى شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح في منطقة الطينة التشادية، بمقتل أكثر من 200 شخص، بينهم نساء وأطفال ورجال، من جراء هجمات استهدفت مناطق أمبرو - سربا وأبو قمرة في دارفور، غربي السودان.

وأوضحت الشبكة أن الضحايا جرى استهدافهم على أساس إثني، عقب هجمات نفذتها "قوات الدعم السريع" على تلك المناطق، معتبرةً ما جرى انتهاكًا جسيمًا للقوانين الإنسانية والدولية.

وأكدت الشبكة أن هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد هربًا من الهجمات المسلحة، حيث يواجه النازحون واللاجئون أوضاعًا إنسانية بالغة التعقيد، تشمل نقصًا حادًا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهورًا كبيرًا في الخدمات الصحية، إضافةً إلى غياب المأوى الآمن، ما يهدّد حياة الآلاف، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وطالبت شبكة أطباء السودان بوقف فوري للهجمات المسلحة، لوقف عمليات النزوح القسري الناتجة عن أعمال القتل الجماعي، داعيةً في الوقت نفسه إلى تأمين وصول إنساني آمن وغير مقيّد للمساعدات الطبية والإغاثية، مع تقديم دعم عاجل للنازحين.

الكلمات المفتاحية
الإرهاب السودان قوات الدعم السريع
إقرأ المزيد
المزيد
روسيا تعلن ضربة دقيقة واسعة لمنشآت عسكرية وطاقة في أوكرانيا
روسيا تعلن ضربة دقيقة واسعة لمنشآت عسكرية وطاقة في أوكرانيا
عربي ودولي منذ 49 دقيقة
"أطباء السودان": مقتل أكثر من 200 شخص بهجمات "إثنية" في دارفور ونزوح واسع نحو تشاد
عربي ودولي منذ ساعة
توغل وقصف
توغل وقصف "إسرائيليان" في ريف القنيطرة جنوب سورية
عربي ودولي منذ ساعة
الدين العام الأميركي يتجاوز 38 تريليون دولار
الدين العام الأميركي يتجاوز 38 تريليون دولار
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
"أطباء السودان": مقتل أكثر من 200 شخص بهجمات "إثنية" في دارفور ونزوح واسع نحو تشاد
عربي ودولي منذ ساعة
كاتب أميركي: سياسات ترامب تزيد الخطر على أميركا من
كاتب أميركي: سياسات ترامب تزيد الخطر على أميركا من "السلفية الجهادية"
ترجمات منذ 4 أيام
السودان: مقتل 16 مدنيًا في قصف على الدلنج وتصاعد الانتهاكات والنزوح
السودان: مقتل 16 مدنيًا في قصف على الدلنج وتصاعد الانتهاكات والنزوح
عربي ودولي 2025-12-19
دمشق تطلب الإفراج عن 2600 سوري.. من دون شروط!
دمشق تطلب الإفراج عن 2600 سوري.. من دون شروط!
مقالات مختارة 2025-12-18
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة