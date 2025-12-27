أفادت شبكة أطباء السودان، استنادًا إلى شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح في منطقة الطينة التشادية، بمقتل أكثر من 200 شخص، بينهم نساء وأطفال ورجال، من جراء هجمات استهدفت مناطق أمبرو - سربا وأبو قمرة في دارفور، غربي السودان.

وأوضحت الشبكة أن الضحايا جرى استهدافهم على أساس إثني، عقب هجمات نفذتها "قوات الدعم السريع" على تلك المناطق، معتبرةً ما جرى انتهاكًا جسيمًا للقوانين الإنسانية والدولية.

وأكدت الشبكة أن هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد هربًا من الهجمات المسلحة، حيث يواجه النازحون واللاجئون أوضاعًا إنسانية بالغة التعقيد، تشمل نقصًا حادًا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهورًا كبيرًا في الخدمات الصحية، إضافةً إلى غياب المأوى الآمن، ما يهدّد حياة الآلاف، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وطالبت شبكة أطباء السودان بوقف فوري للهجمات المسلحة، لوقف عمليات النزوح القسري الناتجة عن أعمال القتل الجماعي، داعيةً في الوقت نفسه إلى تأمين وصول إنساني آمن وغير مقيّد للمساعدات الطبية والإغاثية، مع تقديم دعم عاجل للنازحين.

