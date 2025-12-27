يشهد لبنان أجواء شتوية متقلبة نتيجة تأثره بمنخفضات جوية متعاقبة، حيث يسود طقس غائم إلى غائم جزئيًا مع أمطار متفرقة تشتد أحيانًا وترافقها عواصف رعدية، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، مع تشكّل ضباب كثيف يؤدي إلى تدنّي الرؤية، فيما تنشط الرياح على فترات.

هذه الأجواء تعد طبيعية لبداية فصل الشتاء، بحسب رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، محمد كنج، الذي يوضح أنه خلافًا لما يُشاع عن عاصفة قوية أو استثنائية، فالطقس الحالي ناتج عن منخفضات جوية موسمية معتادة تترافق مع أمطار ورياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة، وهي سمات طبيعية لهذا الوقت من السنة، ولا ترقى إلى مستوى العواصف.

ويشير كنج في حديثه لموقع "العهد" إلى أن طقس اليوم السبت (27 كانون الأول 2025) سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع تساقط أمطار متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، فيما يكون الطقس ماطرًا إجمالًا مع بعض الانفراجات، لا سيما في بيروت والمناطق الجنوبية.

غدًا يستمر الطقس الغائم، وفقًا لكنج، مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات يؤدي إلى تدنّي الرؤية. وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، وقد تترافق مع عواصف رعدية، إذ ستنشط الرياح وتصل سرعتها إلى حدود 60 كم/س، نافيًا ما يُتداول عن وصولها إلى 110 كم/س.

كما تنخفض درجات الحرارة أكثر نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية أبرد من اليوم، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ما يكرّس أجواء شتوية باردة.

يتابع كنج أنه ابتداءً من بعد ظهر الغد، يتراجع هطول الأمطار تدريجيًا مع حصول انفراجات واسعة، على أن تعود الأمطار ليل الأحد/الاثنين. وسيكون الطقس الاثنين ماطرًا مع تدنٍ إضافي في درجات الحرارة، وتتساقط الثلوج خلال النهار على ارتفاع 1300 متر.

كذلك، يُسجّل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات، ما يؤدي إلى سوء في الرؤية.

وتخف حدة الأمطار والثلوج تدريجيًا خلال الليل، على ما يورد كنج، الذي يشير إلى أن نهار الثلاثاء سيشهد استراحة مؤقتة من الأمطار، قبل أن تعود ليل الثلاثاء/الأربعاء على شكل أمطار متفرقة، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

وتنشط الرياح يوم الأربعاء، لتصل سرعتها إلى نحو 75 كم/س، خصوصًا في المناطق الشمالية.

ويشدد كنج مجددًا على أن فصل الشتاء يبدأ في شهر كانون الأول، ما يعني أن هذه الأجواء تُعد طبيعية في مثل هذا الوقت من السنة.

ويلفت في الختام إلى أنه حتى اليوم لم يتم تجاوز المعدلات المطرية المسجّلة في العام الماضي، علمًا أنها كانت من بين الأشح في تاريخ مصلحة الأرصاد الجوية، معربًا عن الأمل في أن تشهد الفترة المقبلة كميات أمطار أكبر.

