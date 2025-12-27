أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت (27 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، أنّ قوّاتها وجّهت ضربة مكثّفة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري ومنشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بأسلحة دقيقة، بما فيها صواريخ "كينجال".

وقالت الوزارة إنّ عملياتها جاءت ردًّا على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية في البلاد، مردفةً في بيانها أنّ القوات المسلحة الروسية شنّت الليلة الماضية "هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الباليستية الفرط صوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة".

وذكرت الوزارة أنّ الأسلحة "استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات للطائرات المسيرة بعيدة المدى، في المناطق الغربية من أوكرانيا".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنّ "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحدّدة".

وأكّدت أنّ مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف "تخضع لسيطرة وحدات قوات مجموعة الغرب الروسية".

وأفاد قائد المجموعة بأن القوات الروسية تقوم بتطهير المباني والأقبية في المدينة "من مجموعات متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية".

