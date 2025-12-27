كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله يدين استهداف المصلين في حمص: القتلة يخدمون المشاريع الأميركية ‏والإسرائيلية
لبنان

حزب الله يدين استهداف المصلين في حمص: القتلة يخدمون المشاريع الأميركية ‏والإسرائيلية

2025-12-27 15:52
حزب الله: لكشف الفاعلين من الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة
113

 

بيان صادر عن حزب الله حول تفجير مسجد الإمام علي (ع)  في حمص:‏

يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية ‏وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم ‏الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام.‏

ويعتبر أن الأيادي المجرمة التي امتدت إلى بيت من بيوت الله تعكس هوية هؤلاء القتلة الذين لا يؤمنون بالحرمات ‏والتنوع الفكري والديني، ويعتمدون خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، خدمة للمشاريع الأميركية ‏و"الإسرائيلية".‏

يدعو حزب الله إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم. ‏

يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلًا الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار. ‏

العلاقات الاعلامية في حزب الله
السبت 27-12- 2025‏
‏06 رجب 1447 هـ 

