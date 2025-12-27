كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رئيس بلدية بيت ليف لـ"العهد": تفتيش المنازل فضح زيف ادّعاءات العدو وأهلنا صامدون

لبنان

حمادة: المطلوب من السلطة الكفّ عن
لبنان

حمادة: المطلوب من السلطة الكفّ عن "طعن المقاومة في الظهر"

2025-12-27 18:05
95

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إيهاب حمادة أن العدوّ "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته، فيما تصرّ السلطة اللبنانية على التنازل له، بل وتحمل إملاءاته وتحوّلها إلى جدول أعمال الحكومة، كأنها تنفذ ما يطلبه العدو.

وخلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في حسينية بلدة زبود بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد مصطفى عباس ياسين (كرار حيدر)، شدد حمادة على أن المقاومة جاهزة، وستكون حاضرة في الميدان فور ارتكاب العدوّ لأي حماقة، مذكّرًا أن المطلوب من السلطة ليس الوقوف إلى جانب المقاومة، بل فقط الكفّ عن طعنها في الظهر، والتفاوض هو أحد هذه الطعنات.

وانتقد بعض القوى السياسية التي تسعى لتأجيل الانتخابات النيابية رغم تصريحاتها العلنية بالحرص على إجرائها في موعدها، مؤكدًا على ضرورة احترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به.

الكلمات المفتاحية
الشهداء المقاومة ايهاب حمادة
إقرأ المزيد
المزيد
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
لبنان منذ ساعتين
مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة
مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة
لبنان منذ ساعتين
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان منذ ساعتين
حمادة: المطلوب من السلطة الكفّ عن
حمادة: المطلوب من السلطة الكفّ عن "طعن المقاومة في الظهر"
لبنان منذ 3 ساعات
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة محمد حمدان في ميس الجبل
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة محمد حمدان في ميس الجبل
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة