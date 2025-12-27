أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إيهاب حمادة أن العدوّ "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته، فيما تصرّ السلطة اللبنانية على التنازل له، بل وتحمل إملاءاته وتحوّلها إلى جدول أعمال الحكومة، كأنها تنفذ ما يطلبه العدو.

وخلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في حسينية بلدة زبود بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد مصطفى عباس ياسين (كرار حيدر)، شدد حمادة على أن المقاومة جاهزة، وستكون حاضرة في الميدان فور ارتكاب العدوّ لأي حماقة، مذكّرًا أن المطلوب من السلطة ليس الوقوف إلى جانب المقاومة، بل فقط الكفّ عن طعنها في الظهر، والتفاوض هو أحد هذه الطعنات.

وانتقد بعض القوى السياسية التي تسعى لتأجيل الانتخابات النيابية رغم تصريحاتها العلنية بالحرص على إجرائها في موعدها، مؤكدًا على ضرورة احترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به.

