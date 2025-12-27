في إطار المتابعة المستمرةِ للوضع الوبائي، أعلنت وزارة الصحة العامة (مصلحة الطب الوقائي) أن لبنان يشهد حاليًّا موجة انفلونزا موسمية تتسم بحدة نسبيةٍ وسرعة في الانتشار بين المواطنين. وأوضحت الوزارة أن المعطيات العلمية تشير إلى أن السلالة السائدة هي إنفلونزا من النوع A(H3N2)، وهي سلالة معروفة منذ سنوات طويلةٍ وليست فيروسًا جديدًا أو طارئًا كما يُشاع، إلا أنها خضعت في الموسم الحالي لتحوّرٍ يجعلها أكثر قدرة على إحداث إصابات أشد انتشارًا وأكثر حدةً مقارنة بمواسم سابقةٍ.

وأوضحت الوزارة أن الإنفلونزا مرض تنفسي فيروسي سريع الانتقال، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية لدى بعض الفئات، لا سيما كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنةٍ، مما يستدعي رفع مستوى الوعي الصحي. وأكدت الوزارة أن التلقيح السنوي يُعدّ من أكثر الوسائل فعاليةً للحد من مخاطر المرض، مشددة على أن اللقاحات المتوافرة حاليًّا تغطي السلالات المنتشرة وتسهم بشكل كبيرٍ في خفض نسب الاستشفاء.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها غسل اليدين بانتظامٍ، وتغطية الفم عند السعال، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمةِ، وتجنّـب الاختلاط عند الشعور بالمرض. وشددت كذلك، على ضرورة تلقي اللقاح السنوي ومراجعة الطبيب فورًا عند ظهور عوارض شديدةٍ، مؤكدة استمرارها في مراقبة الوضع الوبائي عن كثب واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط حفاظًا على سلامة المجتمع.

