تخليدًا للدماء الزاكية، ووفاءً للتضحيات التي بُذلت من أجل حفظ كرامة الوطن وأهله، أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي للشهيد السعيد المجاهد الحاج علي كامل كوراني "ملاك" في بلدة ياطر الجنوبية، بحضور علماء دين وفعاليات وشخصيات وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

استُهلّ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ علي خشاب كلمة تناول فيها المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، أعقبتها السيرة الحسينية. وتقبَّل ذوو الشهيد كوراني التعازي والتبريكات من المشاركين.

