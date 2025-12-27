كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم

لبنان

حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان

حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر

2025-12-27 18:49
75

 

تخليدًا للدماء الزاكية، ووفاءً للتضحيات التي بُذلت من أجل حفظ كرامة الوطن وأهله، أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي للشهيد السعيد المجاهد الحاج علي كامل كوراني "ملاك" في بلدة ياطر الجنوبية، بحضور علماء دين وفعاليات وشخصيات وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

استُهلّ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ علي خشاب كلمة تناول فيها المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، أعقبتها السيرة الحسينية. وتقبَّل ذوو الشهيد كوراني التعازي والتبريكات من المشاركين.

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
لبنان منذ ساعتين
مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة
مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة
لبنان منذ ساعتين
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان منذ ساعتين
حول سلالة الإنفلونزا (H3N2).. توضيح وتحذير من وزارة الصحة
حول سلالة الإنفلونزا (H3N2).. توضيح وتحذير من وزارة الصحة
لبنان منذ ساعتين
رئيس بلدية بيت ليف لـ
رئيس بلدية بيت ليف لـ"العهد": تفتيش المنازل فضح زيف ادّعاءات العدو وأهلنا صامدون
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة