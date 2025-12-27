بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم؛ الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة مجدل سلم الجنوبية الشهيد السعيد الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه المجاهد محمد إبراهيم علاء الدين "أبا علي مرتضى"، بمسيرة حاشدة شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور قادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدفاع المدنيّ - الهيئة الصحيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّي رئيس لقاء علماء صور؛ الشيخ علي ياسين على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء

الكلمات المفتاحية