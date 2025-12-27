كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة

لبنان

تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
لبنان

تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم

2025-12-27 18:50
58

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم؛ الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة مجدل سلم الجنوبية الشهيد السعيد الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه المجاهد محمد إبراهيم علاء الدين "أبا علي مرتضى"، بمسيرة حاشدة شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور قادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدفاع المدنيّ - الهيئة الصحيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّي رئيس لقاء علماء صور؛ الشيخ علي ياسين على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية الشهداء المقاومة مجدل سلم
إقرأ المزيد
المزيد
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
لبنان منذ ساعتين
مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة
مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة
لبنان منذ ساعتين
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان منذ ساعتين
حمادة: المطلوب من السلطة الكفّ عن
حمادة: المطلوب من السلطة الكفّ عن "طعن المقاومة في الظهر"
لبنان منذ 3 ساعات
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة محمد حمدان في ميس الجبل
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة محمد حمدان في ميس الجبل
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة