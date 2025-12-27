كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف "إسرائيل" بـ"إقليم أرض الصومال"

لبنان

بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
لبنان

بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون

2025-12-27 19:24
84

استنفرت فرق الطوارئ وورش بلدية صيدا كامل طاقاتها لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرةَ الناتجة عن المنخفض الجوي، حيث عملت الفرق ميدانيًا على فتح وتعزيل أقنية تصريف المياه والمجاري في مختلف شوارع المدينة. 

وشملت الحملة الكشف الدقيق على المواقع التي سجلت تجمعات كبيرةً للمياه، حيث جرى رفع الأتربة وأغصان الأشجار وأكياس النايلون والمخلفات التي جرفتها السيول وأدت إلى انسداد الأغطية والأقنية بشكل مفاجئ.

وفي هذا الإطار، أهابت البلدية بالمواطنين الكرام ضرورة الالتزام التام بقواعد النظافة العامة، وعدم رمي النفايات في الطرقات أو وضع الأكياس خارج المستوعبات المخصصة لها. 

وأكدت البلدية في بيانها أن رمي المخلفات بشكل عشوائيٍّ يُعد السبب الرئيس لانسداد المجاري وفشل عملية تصريف المياه، مما يؤدي إلى فيضانات تسبب أضرارًا ماديةً في الشوارع وتسربًا للمياه إلى المنازل والمؤسسات. 

وشددت البلدية على أن التعاون بين المواطن والسلطة المحلية هو الضمانة الوحيدة لتجاوز العاصفة بشكل آمنٍ.

الكلمات المفتاحية
المياه صيدا المنخفض الجوي بلدية صيدا فيضان
إقرأ المزيد
المزيد
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
لبنان منذ ساعتين
مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة
مأساة تهز مخيم البداوي: وفاة حاجة وحفيدتها في ظروف غامضة والتحقيقات مستمرة
لبنان منذ ساعتين
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
تشييع الشهيد محمد علاء الدين في مجدل سلم
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
لبنان منذ ساعتين
وفد من حزب الله هنأ المرجعيات الروحية المسيحية في صيدا بالميلاد 
وفد من حزب الله هنأ المرجعيات الروحية المسيحية في صيدا بالميلاد 
لبنان منذ يوم
اعتداءات العدو
اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على لبنان متواصلة وارتقاء 3 شهداء في صيدا
لبنان منذ 5 أيام
مبادرة
مبادرة "السلام الأزرق" اجتياح "إسرائيلي" مائي بغطاء حكومي لبناني
مقالات منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة