استنفرت فرق الطوارئ وورش بلدية صيدا كامل طاقاتها لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرةَ الناتجة عن المنخفض الجوي، حيث عملت الفرق ميدانيًا على فتح وتعزيل أقنية تصريف المياه والمجاري في مختلف شوارع المدينة.

وشملت الحملة الكشف الدقيق على المواقع التي سجلت تجمعات كبيرةً للمياه، حيث جرى رفع الأتربة وأغصان الأشجار وأكياس النايلون والمخلفات التي جرفتها السيول وأدت إلى انسداد الأغطية والأقنية بشكل مفاجئ.

وفي هذا الإطار، أهابت البلدية بالمواطنين الكرام ضرورة الالتزام التام بقواعد النظافة العامة، وعدم رمي النفايات في الطرقات أو وضع الأكياس خارج المستوعبات المخصصة لها.

وأكدت البلدية في بيانها أن رمي المخلفات بشكل عشوائيٍّ يُعد السبب الرئيس لانسداد المجاري وفشل عملية تصريف المياه، مما يؤدي إلى فيضانات تسبب أضرارًا ماديةً في الشوارع وتسربًا للمياه إلى المنازل والمؤسسات.

وشددت البلدية على أن التعاون بين المواطن والسلطة المحلية هو الضمانة الوحيدة لتجاوز العاصفة بشكل آمنٍ.

