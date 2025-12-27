كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

عربي ودولي

بوتين: الجيش الروسي يمسك بزمام المبادرة والتقدم الميداني يفتح آفاقًا لتحرير "دونيتسك"

2025-12-27 20:43
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا مهمًا في إحدى نقاط قيادة المجموعة المشتركة للقوات، حيث أكد أن الجيش الروسي يحتفظ بثبات بزمام المبادرة على جميع خطوط الاشتباك. وأوضح بوتين أن السيطرة على "كراسنوأرمييسك" و"ديميتروف" تخلق ظروفًا جيدةً للتحرير الكامل لجمهورية دونيتسك الشعبية، معلنًا عن تحرير "جولايبل" في إقليم زابوروجي، وانتقال بلدات "فيتشا" و"فوسوكوي" و"بريليفكا" في إقليم خاركوف إلى سيطرة القوات الروسية بشكل كاملٍ.

وأشار بوتين إلى أن المجموعة الجنوبية تتقدّم بسرعة متزايدةٍ في اتّجاه سلافيانسك، لافتًا إلى أن أكثر من نصف مدينة "كونستانتينوفكا" بات تحت سيطرة القوات الروسية. وأكد تنفيذ القوات الروسية لتعليمات إنشاء منطقة أمنيةٍ في إقليم دنيبروبتروفسك، فيما تتقدّم مجموعة "دنيبر" في اتّجاه زابوروجي بعد تحرير "ستيبنوغورسك"، وهو ما يفتح آفاقًا واسعةً للهجوم في تلك المنطقة الإستراتيجية.

وفي الجانب السياسي، شدد بوتين على أن روسيا دعت أوكرانيا سابقًا لمنح سكان دونباس الحق القانوني في تقرير المصير، لكن كييف فضلت شن حرب دمويةٍ بدلًا من ذلك. 

وأضاف أن هناك أصواتًا في الغرب تنصح كييف بقبول شروط محترمةٍ لإنهاء النزاع، إلا أن النظام الحالي لا يستعجل الحل السلمي. 

وختم بوتين مؤكدًا أن اهتمام روسيا بسحب التشكيلات الأوكرانية من الأراضي التي تحتلها يتقلص إلى لا شيء، وذلك على خلفية الوتيرة العاليةِ والناجحة لهجوم الجيش الروسي في الميادين القتاليةِ كافة.

