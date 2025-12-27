كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-12-27 20:56
الحصاد الإفريقي: بنين تستعيد التوازن.. وصراع البقاء يشتعل في المجموعتين الخامسة والسادسة
35

تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في الملاعب المغربية إثارةً بالغةً مع دخول منافسات الجولة الثانية مراحل الحسم، حيث نجحت بعض المنتخبات في إنعاش آمالها، فيما تقف أخرى على أعتاب مواجهات مصيريةٍ.

المجموعة الرابعة: بنين تضرب بقوة وتعمق جراح بوتسوانا
تمكّن منتخب بنين من تحقيق انتصار ثمينٍ ومهم على نظيره البوتسواني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت 27/12/2025. وسجل يوهان روش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 عبر تسديدة قويةٍ، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط غاليةٍ وضعت بنين في وضع جيدٍ للمنافسة على بطاقات التأهل. وفي المقابل، تضاءلت آمال بوتسوانا بشكل كبيرٍ بعد تلقيها الهزيمة الثانية تواليًا وبقائها في قاع الترتيب بلا رصيد.

المجموعة الخامسة: "صقور الجديان" في مواجهة الفرصة الأخيرة
تتّجه الأنظار يوم غد الأحد 28/12/2025 صوب مواجهة السودان وغينيا الاستوائية، حيث يدخل المنتخبان اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز". وتمثل هذه الموقعة فرصةً أخيرةً للسودان لمسح آثار الهزيمة القاسيةِ أمام الجزائر والعودة إلى أجواء المنافسة بشكل جديٍّ. ويسعى المنتخب السوداني لتقديم أداء مشرفٍ وكسر العقدة التاريخية أمام منافسه، معتمدًا على عزيمة لاعبيه لتجاوز الصعوبات النفسية والميدانية.

المجموعة السادسة: قمة "تكسير العظام" في مراكش
يترقب عشاق القارة السمراء "نهائيًا مبكرًا" يجمع بين كوت ديفوار والكاميرون في مدينة مراكش. تحمل المباراة طابعًا استثنائيًا؛ إذ يسعى "الأفيال" (حاملو اللقب) لتأكيد جدارتهم وضمان التأهل رسميًا، فيما يطمح منتخب "الأسود غير المروضة" لاستعادة هيبته التاريخية. اللقاء يمتلك إرثًا عريقًا من الندية، وسيكون الفوز فيه بوابةً ذهبيةً لتصدر المجموعة وتجنب الحسابات المعقّدة في الأدوار الإقصائية.

الكلمات المفتاحية
الرياضة كأس أمم أفريقيا 2025
