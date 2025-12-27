استعاد نادي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تحقيقه فوزًا صعبًا على ضيفه برايتون بنتيجة (2 - 1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 27/12/2025 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

وبهذا الانتصار، ارتقى "الغانرز" إلى قمة الترتيب مجددًا برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

افتتح القائد مارتن أوديغارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة 14، قبل أن يضاعف الفريق المضيف النتيجة في الدقيقة 52 عبر هدفٍ سجله لاعب برايتون "جورجينيو روتر" بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 64، نجح الفريق الزائر في تقليص الفارق عن طريق دييغو غوميز، ليمر الوقت المتبقي وسط ضغطٍ مكثفٍ من برايتون، إلا أن أرسنال نجح في الحفاظ على تقدمه حتّى النهاية.

ويستعد أرسنال لمواجهة أستون فيلا في الجولة المقبلة، فيما يحل برايتون ضيفًا على وست هام يونايتد.

