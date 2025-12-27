كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عربي ودولي

بزشكيان: نواجه حربًا شاملةً وأي عدوان محتمل سيُقابل برد أكثر حزمًا
عربي ودولي

بزشكيان: نواجه حربًا شاملةً وأي عدوان محتمل سيُقابل برد أكثر حزمًا

2025-12-27 21:08
33

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان أن إيران تواجه اليوم حربًا شاملةً تشنها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية، مؤكدًا في لقاء صحفيٍّ أن هذه الأطراف لا تريد لإيران أن تحقق الاستقرار أو التنمية. 

وأوضح بزشكيان أن طبيعة هذه المواجهة تُعد أخطرَ وأكثر تعقيدًا من الحرب التي خاضتها البلاد ضدّ نظام صدام البائد، مبينًا أنه في تلك الحقبة كانت الجبهات واضحةً، أما اليوم فإن الضغوط تُمارس بشكل متزامنٍ ومتعدد الأبعاد، عبر فرض قيود ماليةٍ واقتصادية، ومنع الصادرات، وخلق أزمات داخليةٍ لرفع مستوى الضغوط الاجتماعية.

وفي الشأن الإنمائي، شدد الرئيس الإيراني على أن حكومته تولي أولوية قصوى لتطوير الممرات الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن مشاريع "آستارا-رشت" و"شلمجه-البصرة" و"زاهدان-تشابهار" ستستكمل خلال العام الحالي بعد رصد مبالغ بمليارات الدولارات لها. 

وأشار إلى إنجاز مراحل رئيسةٍ من ممر "شلمجه-البصرة" بتكلفة ناهزت 60 مليون دولار، مؤكدًا أن مسارات الربط بين الشمال والجنوب تحظى بدعم كاملٍ، مع تسجيل تحسن ملحوظٍ في العلاقات مع دول الجوار وروسيا والصين في المجالات كافة.

وعلى الصعيد الدفاعي، أكد بزشكيان أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل مهامها بقوةٍ واقتدار، وهي اليوم تتمتع بقدرات وتجهيزات أقوى مما كانت عليه في السابق. وحذر من أن أي عدوان محتمل سيقابل برد أكثر حزمًا، موضحًا أن العامل الحاسم في إفشال مخطّطات الأعداء هو وحدة الشعب وتماسكه. 

وختم بزشكيان بالقول إن "رهان الخصوم يقوم على إحداث اضطرابات داخليةٍ، إلا أن التلاحم الوطني سيفقد الأعداء الأمل ويمنعهم من التفكير في أي اعتداء على أمن البلاد واستقرارها".

الكلمات المفتاحية
اميركا ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: نواجه حربًا شاملةً وأي عدوان محتمل سيُقابل برد أكثر حزمًا
بزشكيان: نواجه حربًا شاملةً وأي عدوان محتمل سيُقابل برد أكثر حزمًا
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
بوتين: الجيش الروسي يمسك بزمام المبادرة والتقدم الميداني يفتح آفاقًا لتحرير
بوتين: الجيش الروسي يمسك بزمام المبادرة والتقدم الميداني يفتح آفاقًا لتحرير "دونيتسك"
عربي ودولي منذ 53 دقيقة
رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف
رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف "إسرائيل" بـ"إقليم أرض الصومال"
عربي ودولي منذ ساعة
روسيا تعلن ضربة دقيقة واسعة لمنشآت عسكرية وطاقة في أوكرانيا
روسيا تعلن ضربة دقيقة واسعة لمنشآت عسكرية وطاقة في أوكرانيا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
بزشكيان: نواجه حربًا شاملةً وأي عدوان محتمل سيُقابل برد أكثر حزمًا
بزشكيان: نواجه حربًا شاملةً وأي عدوان محتمل سيُقابل برد أكثر حزمًا
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
السيد الحوثي: العدو
السيد الحوثي: العدو "الإسرائيلي" وأميركا يعدّان لتصعيد وهناك توجه لجعل غزة حال مقبولة
عربي ودولي منذ يوم
كلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع القائمين على مؤتمر تكريم شهداء محافظة ألبرز
كلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع القائمين على مؤتمر تكريم شهداء محافظة ألبرز
خطاب القائد منذ يوم
أرمينيا: نرغب بتوقيع اتفاق شراكة إستراتيجية مع إيران
أرمينيا: نرغب بتوقيع اتفاق شراكة إستراتيجية مع إيران
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة