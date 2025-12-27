أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان أن إيران تواجه اليوم حربًا شاملةً تشنها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية، مؤكدًا في لقاء صحفيٍّ أن هذه الأطراف لا تريد لإيران أن تحقق الاستقرار أو التنمية.

وأوضح بزشكيان أن طبيعة هذه المواجهة تُعد أخطرَ وأكثر تعقيدًا من الحرب التي خاضتها البلاد ضدّ نظام صدام البائد، مبينًا أنه في تلك الحقبة كانت الجبهات واضحةً، أما اليوم فإن الضغوط تُمارس بشكل متزامنٍ ومتعدد الأبعاد، عبر فرض قيود ماليةٍ واقتصادية، ومنع الصادرات، وخلق أزمات داخليةٍ لرفع مستوى الضغوط الاجتماعية.

وفي الشأن الإنمائي، شدد الرئيس الإيراني على أن حكومته تولي أولوية قصوى لتطوير الممرات الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن مشاريع "آستارا-رشت" و"شلمجه-البصرة" و"زاهدان-تشابهار" ستستكمل خلال العام الحالي بعد رصد مبالغ بمليارات الدولارات لها.

وأشار إلى إنجاز مراحل رئيسةٍ من ممر "شلمجه-البصرة" بتكلفة ناهزت 60 مليون دولار، مؤكدًا أن مسارات الربط بين الشمال والجنوب تحظى بدعم كاملٍ، مع تسجيل تحسن ملحوظٍ في العلاقات مع دول الجوار وروسيا والصين في المجالات كافة.

وعلى الصعيد الدفاعي، أكد بزشكيان أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل مهامها بقوةٍ واقتدار، وهي اليوم تتمتع بقدرات وتجهيزات أقوى مما كانت عليه في السابق. وحذر من أن أي عدوان محتمل سيقابل برد أكثر حزمًا، موضحًا أن العامل الحاسم في إفشال مخطّطات الأعداء هو وحدة الشعب وتماسكه.

وختم بزشكيان بالقول إن "رهان الخصوم يقوم على إحداث اضطرابات داخليةٍ، إلا أن التلاحم الوطني سيفقد الأعداء الأمل ويمنعهم من التفكير في أي اعتداء على أمن البلاد واستقرارها".

