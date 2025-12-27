كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الدوري اللبناني: النجمة يكتسح الحكمة ويتصدر
الدوري اللبناني: النجمة يكتسح الحكمة ويتصدر "موقتًا".. والأنصار يواصل مطاردته

2025-12-27 22:14
حقق نادي النجمة (حامل اللقب) فوزًا كبيرًا على نظيره الحكمة بيروت بنتيجة (3 - 0)، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت 27/12/2025 على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة والأخيرة من ذهاب الدوري اللبناني لكرة القدم.

سجل أهداف "النبيذي" كلّ من حسن جعفر وعلي الفضل وحسين سبليني في الدائق 17 و62 و70، لينهي النجمة مرحلة الذهاب بثمانية انتصارات وتعادلين وخسارة واحدةٍ، متصدرًا الترتيب بشكل مؤقتٍ بانتظار نتيجة مباراة الأنصار المؤجلة أمام البرج.

وفي السياق ذاته، كان نادي الأنصار قد حقق فوزًا ثمينًا يوم أمس على الملعب عينه بتغلبه على التضامن صور بنتيجة (2 - 0). سجل هدفي "الزعيم" اللاعب الجزائري هشام حسام الدين ومحمد بو صالح، ليرفع الأنصار رصيده ويستمر في المنافسة بقوةٍ على الصدارة التي اعتاد الحفاظ عليها كحامل للرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة.

