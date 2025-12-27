كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
21 دولةً عربيةً وإسلاميةً ترفض الاعتراف "الإسرائيلي"  بـ "أرض الصومال"

2025-12-27 22:23
أصدر وزراء خارجية 21 دولةً عربيةً وإسلاميةً وإفريقية، بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم القاطع لإعلان "إسرائيل" اعترافها بإقليم "أرض الصومال". 

وشدد البيان على أن هذا الإجراء يمثل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويحمل تداعيات خطيرةً على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن تأثيراته السلبية على الاستقرار الدوليِّ.

وأكدت الدول الموقعة، ومن بينها السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وإيران والعراق، دعمها الكاملَ لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، معتبرةً أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقةً خطيرةً وتهديدًا للمبادئ المستقرة في المجتمع الدولي. وأدان الوزراء بأشد العبارات هذا التصرف الذي يعكس عدم اكتراث "إسرائيل" الواضح بالشرعية الدولية.

وفي ختام البيان، أعلنت الدول رفضها القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخطّطات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، مؤكدة أن هذه المخطّطات مرفوضة شكلًا وموضوعًا. 

وجاء هذا الموقف الموحد ليؤكد التضامن العربي والإسلامي مع الصومال في حماية سيادته الوطنية ضدّ أي تدخلات خارجيةٍ.

الكيان الصهيوني إقليم أرض الصومال
