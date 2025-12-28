نظمت مديرية العمل البلدي في منطقة جبل لبنان والشمال لقاءً موسعًا لبلديات المنطقة مع بلدية الغبيري، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها العمل البلدي لحزب الله لتعزيز التنسيق المشترك. وشارك في الزيارة عددٌ من رؤساء بلديات المنطقة بهدف الاطلاع على أبرز المشاريع القائمة، والاستفادة من الخبرات والتجربة الرائدةِ التي كونتها بلدية الغبيري على مدار سنواتٍ طويلةٍ.

وخلال اللقاء، أكد مسؤول العمل البلدي في منطقة جبل لبنان والشمال، سامر قبلان، على أهمية هذه الزيارات لما توفره من تبادلٍ للخبرات وتعاونٍ وثيقٍ يهدف إلى رفع مستوى الأداء البلدي، عبر الاستفادة من تجارب البلديات الناجحة.

ومن جهته، رحب رئيس بلدية الغبيري، الأستاذ أحمد الخنسا، بالوفد الزائر، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل ركيزةً أساسيةً لتبادل الأفكار على مستوى تنمية المجتمع المحلي، معززةً حضور البلديات في المشاريع التنموية الكبرى.

وقدم الخنسا عرضًا مفصلًا تناول فيه أبرز إنجازات بلدية الغبيري وآليات التعاون المقترحة مع مختلف البلديات، ليختتم اللقاء بجولةٍ ميدانيةٍ اطلع خلالها رؤساء البلديات على سير العمل في أبرز مشاريع بلدية الغبيري بشكلٍ مباشرٍ.

