كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"بيبي غيت": مجموعة "حنظلة" تقتنص أسرار الدائرة الضيقة لنتنياهو

2025-12-28 10:22
أعلنت مجموعة الهاكرز العالمية "حنظلة" عن تنفيذ عمليةٍ إلكترونيةٍ كبرى أطلقت عليها اسم "بيبي غيت" (Bibi - Gate)، مؤكدةً اختراق الهاتف المحمول لرئيس ديوان رئيس وزراء الاحتلال، "تساحي برافرمان". ووصف البيان برافرمان بأنه "حارس البوابة" ومستودع الحقائق المحظورة، مشيرًا إلى أن الاختراق مكن المجموعة من الوصول إلى أسرارٍ خطيرةٍ كانت تُدار خلف الأبواب المغلقة.

وأكدت المجموعة في رسالتها التحذيرية أنها تغلغلت في هاتف برافرمان (iPhone 16 Pro Max)، وأنها كانت تتسلل وتستمع للمحادثات منذ سنواتٍ طويلةٍ. ولفتت "حنظلة" إلى حصولها على أرشيفٍ ضخمٍ يتضمن: محادثاتٍ مشفرةً وصفقاتٍ سريةً لم تُعلن من قبل، وثائق تثبت تورط الدائرة المقربة من نتنياهو في قضايا فسادٍ ماليٍّ وأخلاقيٍّ وإساءة استخدام السلطة، ملفاتٍ تتعلق بابتزازٍ ورشاوى خفية، بالإضافة إلى تفاصيل "فضيحة قطر" التي حاول الاحتلال طمسها سابقًا.

ووجهت المجموعة رسالةً مباشرةً للمسؤولين في كيان الاحتلال، مؤكدةً أن "وهم السرية" قد انتهى، وأن كلّ طبقةٍ أمنيةٍ اعتمدوا عليها أصبحت مكشوفةً تمامًا. وأشارت الرسالة إلى أن الاختراق لم يقتصر على المكاتب الأرضية، بل طال حتّى المحادثات التي أُجريت على متن الطائرات الخاصة خلال الرحلات الدولية رفيعة المستوى، مؤكدةً أن "فروق التوقيت والارتفاعات الشاهقة لم تعد عائقًا أمام آذان حنظلة".

وختمت المجموعة بيانها بالوعيد بنشر الدفعة الأولى من هذه الأسرار خلال ساعاتٍ قليلةٍ، معتبرةً أن برافرمان، الذي كان الرابط الأقوى في نظام نتنياهو، أصبح الآن "الشرخ الذي سيمزق عالمهم"، ومعلنةً بشكلٍ رسميٍّ بداية سقوط عهد الأسرار تحت وطأة فضيحة "بيبي غيت".

