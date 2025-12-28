كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هل اقتربت الضربة "الإسرائيلية" لإيران؟ وما هو موقف ترامب منها؟ 

لبنان

طقسٌ عاصفٌ وماطرٌ ومثلجٌ يضرب البقاع الغربي.. والأنهار تعود للجريان بقوة
لبنان

طقسٌ عاصفٌ وماطرٌ ومثلجٌ يضرب البقاع الغربي.. والأنهار تعود للجريان بقوة

2025-12-28 12:09
48
ماهر قمر - مراسل
74 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

شهدت بلدات البقاع الغربي ومرتفعاته الجبلية، خلال الساعات الماضية، حالة طقسٍ عاصفةً ترافقت مع أمطارٍ غزيرةٍ وتساقطٍ كثيفٍ للثلوج على المرتفعات، ما أدى إلى تبدّلٍ واضحٍ في المشهد الطبيعي وعودة الأنهار والمجاري المائية إلى الجريان بقوةٍ بعد فترةٍ من الشحّ.

وبحسب مشاهدَ ميدانيةٍ، غطّت الثلوج القمم الجبلية والطرق المرتفعة، في ما سجّلت مناطق عدة هطولاتٍ مطريةً غزيرةً ترافقت مع رياحٍ ناشطةٍ وانخفاضٍ ملحوظٍ في درجات الحرارة. وقد أدّت كثافة الأمطار إلى ارتفاع منسوب الأنهر والينابيع، حيث استعادت مجاري المياه حيويتها، واخترقت السيول الأراضي الزراعية والأودية، في مشهدٍ أعاد إلى الأذهان مواسم الشتاء الغزير.

وأفادت مصادر محلية بأن بعض الطرق الجبلية شهدت صعوبةً في المرور بسبب تراكم الثلوج وتشكّل الجليد، ما استدعى حذر السائقين، خصوصًا في ساعات الليل والصباح الباكر. كما سُجّلت تجمعاتٌ للمياه على عددٍ من الطرق الفرعية، من دون الإبلاغ عن أضرارٍ جسيمةٍ حتّى الساعة.

من جهتهم، عبّر مزارعون في المنطقة عن ارتياحهم لهذه المتساقطات؛ لما لها من أثرٍ إيجابيٍّ على المخزون المائي الجوفي وريّ الأراضي الزراعية، معتبرين أن الأمطار والثلوج تشكّل بارقة أملٍ لموسمٍ زراعيٍّ أفضلَ بعد فتراتٍ من الجفاف والتقلبات المناخية.

في المقابل، دعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر، لا سيما في المناطق الجبلية والمنخفضة، ومتابعة نشرات الطقس الرسمية؛ تحسّبًا لأي تطوّراتٍ قد تطرأ نتيجة استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة.

ويُتوقع، بحسب التقديرات الأولية، أن تستمر الأجواء الباردة والمتقلّبة خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تجدد تساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات، ما يستدعي جهوزية البلديات والأجهزة المعنية للتعامل مع أي طارئٍ.

الكلمات المفتاحية
لبنان البقاع المنخفض الجوي
إقرأ المزيد
المزيد
النائب ينال صلح: الانتخابات استحقاقٌ سياديٌّ لا يخضع للابتزاز 
النائب ينال صلح: الانتخابات استحقاقٌ سياديٌّ لا يخضع للابتزاز 
لبنان منذ دقيقتين
الخازن: لماذا يُطلب من الجيش تفتيش المنازل ولا يُطلب من
الخازن: لماذا يُطلب من الجيش تفتيش المنازل ولا يُطلب من "الإسرائيلي" وقف اعتداءاته؟
لبنان منذ 5 دقائق
مصلحة الأرصاد الجوية: منخفض جوي جديد يوم الأربعاء المقبل
مصلحة الأرصاد الجوية: منخفض جوي جديد يوم الأربعاء المقبل
لبنان منذ 20 دقيقة
طقسٌ عاصفٌ وماطرٌ ومثلجٌ يضرب البقاع الغربي.. والأنهار تعود للجريان بقوة
طقسٌ عاصفٌ وماطرٌ ومثلجٌ يضرب البقاع الغربي.. والأنهار تعود للجريان بقوة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
النائب ينال صلح: الانتخابات استحقاقٌ سياديٌّ لا يخضع للابتزاز 
النائب ينال صلح: الانتخابات استحقاقٌ سياديٌّ لا يخضع للابتزاز 
لبنان منذ دقيقتين
مصلحة الأرصاد الجوية: منخفض جوي جديد يوم الأربعاء المقبل
مصلحة الأرصاد الجوية: منخفض جوي جديد يوم الأربعاء المقبل
لبنان منذ 20 دقيقة
طقسٌ عاصفٌ وماطرٌ ومثلجٌ يضرب البقاع الغربي.. والأنهار تعود للجريان بقوة
طقسٌ عاصفٌ وماطرٌ ومثلجٌ يضرب البقاع الغربي.. والأنهار تعود للجريان بقوة
لبنان منذ ساعة
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
بلدية صيدا تستنفر ورشها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وتدعو المواطنين للتعاون
لبنان منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة