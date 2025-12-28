شهدت بلدات البقاع الغربي ومرتفعاته الجبلية، خلال الساعات الماضية، حالة طقسٍ عاصفةً ترافقت مع أمطارٍ غزيرةٍ وتساقطٍ كثيفٍ للثلوج على المرتفعات، ما أدى إلى تبدّلٍ واضحٍ في المشهد الطبيعي وعودة الأنهار والمجاري المائية إلى الجريان بقوةٍ بعد فترةٍ من الشحّ.

وبحسب مشاهدَ ميدانيةٍ، غطّت الثلوج القمم الجبلية والطرق المرتفعة، في ما سجّلت مناطق عدة هطولاتٍ مطريةً غزيرةً ترافقت مع رياحٍ ناشطةٍ وانخفاضٍ ملحوظٍ في درجات الحرارة. وقد أدّت كثافة الأمطار إلى ارتفاع منسوب الأنهر والينابيع، حيث استعادت مجاري المياه حيويتها، واخترقت السيول الأراضي الزراعية والأودية، في مشهدٍ أعاد إلى الأذهان مواسم الشتاء الغزير.

وأفادت مصادر محلية بأن بعض الطرق الجبلية شهدت صعوبةً في المرور بسبب تراكم الثلوج وتشكّل الجليد، ما استدعى حذر السائقين، خصوصًا في ساعات الليل والصباح الباكر. كما سُجّلت تجمعاتٌ للمياه على عددٍ من الطرق الفرعية، من دون الإبلاغ عن أضرارٍ جسيمةٍ حتّى الساعة.

من جهتهم، عبّر مزارعون في المنطقة عن ارتياحهم لهذه المتساقطات؛ لما لها من أثرٍ إيجابيٍّ على المخزون المائي الجوفي وريّ الأراضي الزراعية، معتبرين أن الأمطار والثلوج تشكّل بارقة أملٍ لموسمٍ زراعيٍّ أفضلَ بعد فتراتٍ من الجفاف والتقلبات المناخية.

في المقابل، دعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر، لا سيما في المناطق الجبلية والمنخفضة، ومتابعة نشرات الطقس الرسمية؛ تحسّبًا لأي تطوّراتٍ قد تطرأ نتيجة استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة.

ويُتوقع، بحسب التقديرات الأولية، أن تستمر الأجواء الباردة والمتقلّبة خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تجدد تساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات، ما يستدعي جهوزية البلديات والأجهزة المعنية للتعامل مع أي طارئٍ.

الكلمات المفتاحية