أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن إطلاق النار المتكرّر على منازل مأهولةٍ في بلدة كفرشوبا يُعدّ استهدافًا يوميًا لا يقل خطورةً عما تتعرض له قرى الحافة الأمامية الجنوبية؛ بهدف إفراغها وجعلها منطقةً عازلةً خاليةً من السكان، وذلك تنفيذًا للسياسة العدوانية للكيان "الإسرائيلي".

وأكد هاشم أن هذا الوضع يستدعي وضع لجنة "الميكانيزم" أمام مسؤولياتها، واستنفارها للرد على أي ادعاءٍ أو زعمٍ "إسرائيليٍّ" يهدف إلى زرع الرعب في قلوب أبناء الجنوب وتضليل الرأي العام بشأن مزاعمَ غيرِ صحيحةٍ، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تُعدّ سياديةً على الأراضي اللبنانية.

وتابع هاشم: "أما ما يتعرّض له لبنان، من كفرشوبا وشبعا إلى القرى والبلدات الحدودية، فهو خارج الاعتبارات، مما يضع دور هذه اللجنة موضع شكٍّ، ويجب على الحكومة رفع صوتها والمطالبة بضرورة التزام العدوّ ببنود اتفاق وقف العدوان".

وأضاف: "أليس كافيًا لأبناء القرى الجنوبية الحدودية البقاء في أرضهم رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ورغم غياب مقومات الصمود وغياب الحكومة عن حضورها كراعيةٍ لهم، خاصةً لمن يمثل صمودهم عنوان الهوية والانتماء الوطني؟".

وأشار هاشم إلى ضرورة "إلزام المعنيين استخدام واستثمار ما يملكه لبنان من عوامل قوةٍ وتأثيرٍ لإبعاد الأذى والعدوان عن اللبنانيين، وألا تستمر سياسة إدارة الظهر، لتدبّر مناطق الجنوب أمورها والتسليم بما هو مفروضٌ دون تحريك كلّ الإمكانيات المتوافرة".

الكلمات المفتاحية