حجز المنتخب النيجيري مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد تحقيقه فوزًا صعبًا ومثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة (3 - 2)، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت 27/12/2025 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذا الانتصار، رفع "نسور نيجيريا" رصيدهم إلى 6 نقاطٍ في المركز الأول، ليضمنوا التأهل رسميًا في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد "نسور قرطاج" عند 3 نقاطٍ في المركز الثاني.

شهدت المباراة سيطرةً نيجيريةً في أغلب فتراتها؛ حيث افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل في الدقيقة 44، قبل أن يعزز نديدي التقدم بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 50، وأكمل أديمولا لوكمان الثلاثية في الدقيقة 67. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، شهدت المواجهة انتفاضةً تونسيةً قويةً؛ حيث قلّص منتصر الطالبي الفارق في الدقيقة 74، ثمّ أضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 87، مما جعل الدقائق الأخيرة تسير بنسقٍ متوترٍ للغاية.

ينتظر المنتخب التونسي مواجهةً حاسمةً يوم الثلاثاء المقبل ضدّ تنزانيا لتأمين عبوره، بينما يلتقي المنتخب النيجيري في التوقيت نفسه مع نظيره الأوغندي في مباراةٍ تُعدُّ تحصيليةً للمتصدر.

