كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "OpenAI" تدرس إدراج إعلاناتٍ داخل "ChatGPT" 

رياضة

نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في
رياضة

نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في "كان 2025"

2025-12-28 14:04
93

 

حجز المنتخب النيجيري مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد تحقيقه فوزًا صعبًا ومثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة (3 - 2)، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت 27/12/2025 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذا الانتصار، رفع "نسور نيجيريا" رصيدهم إلى 6 نقاطٍ في المركز الأول، ليضمنوا التأهل رسميًا في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد "نسور قرطاج" عند 3 نقاطٍ في المركز الثاني.

شهدت المباراة سيطرةً نيجيريةً في أغلب فتراتها؛ حيث افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل في الدقيقة 44، قبل أن يعزز نديدي التقدم بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 50، وأكمل أديمولا لوكمان الثلاثية في الدقيقة 67. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، شهدت المواجهة انتفاضةً تونسيةً قويةً؛ حيث قلّص منتصر الطالبي الفارق في الدقيقة 74، ثمّ أضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 87، مما جعل الدقائق الأخيرة تسير بنسقٍ متوترٍ للغاية.

ينتظر المنتخب التونسي مواجهةً حاسمةً يوم الثلاثاء المقبل ضدّ تنزانيا لتأمين عبوره، بينما يلتقي المنتخب النيجيري في التوقيت نفسه مع نظيره الأوغندي في مباراةٍ تُعدُّ تحصيليةً للمتصدر.

الكلمات المفتاحية
الرياضة كأس أمم أفريقيا 2025
إقرأ المزيد
المزيد
نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في
نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في "كان 2025"
رياضة منذ 4 ساعات
الدوري اللبناني: النجمة يكتسح الحكمة ويتصدر
الدوري اللبناني: النجمة يكتسح الحكمة ويتصدر "موقتًا".. والأنصار يواصل مطاردته
رياضة منذ 20 ساعة
أرسنال يستعيد صدارة
أرسنال يستعيد صدارة "البريميرليغ" بفوز صعب على برايتون
رياضة منذ 21 ساعة
كأس إفريقيا: بنين تضرب بقوة والسودان يواجه غينيا الاستوائية في لقاء
كأس إفريقيا: بنين تضرب بقوة والسودان يواجه غينيا الاستوائية في لقاء "الفرصة الأخيرة"
رياضة منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في
نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في "كان 2025"
رياضة منذ 4 ساعات
أرسنال يستعيد صدارة
أرسنال يستعيد صدارة "البريميرليغ" بفوز صعب على برايتون
رياضة منذ 21 ساعة
كأس إفريقيا: بنين تضرب بقوة والسودان يواجه غينيا الاستوائية في لقاء
كأس إفريقيا: بنين تضرب بقوة والسودان يواجه غينيا الاستوائية في لقاء "الفرصة الأخيرة"
رياضة منذ 21 ساعة
الدوري اللبناني: الأنصار يواصل زحفه وشباب الساحل يضرب بقوة في الجولة الحادية عشرة
الدوري اللبناني: الأنصار يواصل زحفه وشباب الساحل يضرب بقوة في الجولة الحادية عشرة
رياضة منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة