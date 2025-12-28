تستكشف شركة "OpenAI" حاليًّا إدخال صيغةٍ جديدةٍ من الإعلانات داخل تطبيق "ChatGPT" تُعرف باسم "المحتوى المدعوم"، وهي خطوةٌ قد تُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة ظهور الإجابات وتؤثر مباشرةً على سلوك الشراء لدى المستخدمين. وبحسب تقارير تقنية، فقد رُصدت إشاراتٌ أوليةٌ داخل النسخة التجريبية من التطبيق على نظام أندرويد تتضمن مصطلحاتٍ مثل "إعلانات البحث" (Search Ads)، مما يعزز التكهنات حول اقتراب طرح الميزة بشكلٍ رسميٍّ.

وأشار تقريرٌ لموقع "The Information" إلى أن الشركة تدرس منح أولويةٍ للمحتوى المدفوع لضمان ظهوره داخل الردود، مع احتمالية عرض هذه المعلومات في شريطٍ جانبيٍّ بجوار نافذة الإجابة للحفاظ على تجربة المستخدم. ومن جانبه، أكد متحدثٌ باسم "OpenAI" أن الشركة تبحث بالفعل عن طرقٍ تضمن استمرارية إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، مع الالتزام باحترام علاقة الثقة التي تربط المستخدمين بالمنصة بشكلٍ كاملٍ.

وبينما يعتمد "ChatGPT" حاليًّا على الاشتراكات المدفوعة فقط، فإن إدخال الإعلانات قد يمثل تحولًا أعمقَ من محركات البحث التقليدية؛ نظرًا لقدرة نماذج "GPT" على فهم سلوك المستخدم بدقةٍ عاليةٍ، مما يسمح بتقديم إعلاناتٍ شديدة التخصيص. وتُرجح التقديرات غير الرسمية أن يبدأ ظهور هذه الإعلانات خلال النصف الأول من عام 2026، مما يطرح تساؤلاتٍ جوهريةً حول من سيمول الإجابات التي يحصل عليها المستخدم مستقبلًا.

