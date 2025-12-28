كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أزمة القوى البشرية: جيش الاحتلال يدرس تجنيدَ "أبناء العمال الأجانبِ"

تكنولوجيا

تكنولوجيا

"OpenAI" تدرس إدراج إعلاناتٍ داخل "ChatGPT" 

2025-12-28 14:10
52

 

تستكشف شركة "OpenAI" حاليًّا إدخال صيغةٍ جديدةٍ من الإعلانات داخل تطبيق "ChatGPT" تُعرف باسم "المحتوى المدعوم"، وهي خطوةٌ قد تُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة ظهور الإجابات وتؤثر مباشرةً على سلوك الشراء لدى المستخدمين. وبحسب تقارير تقنية، فقد رُصدت إشاراتٌ أوليةٌ داخل النسخة التجريبية من التطبيق على نظام أندرويد تتضمن مصطلحاتٍ مثل "إعلانات البحث" (Search Ads)، مما يعزز التكهنات حول اقتراب طرح الميزة بشكلٍ رسميٍّ.

وأشار تقريرٌ لموقع "The Information" إلى أن الشركة تدرس منح أولويةٍ للمحتوى المدفوع لضمان ظهوره داخل الردود، مع احتمالية عرض هذه المعلومات في شريطٍ جانبيٍّ بجوار نافذة الإجابة للحفاظ على تجربة المستخدم. ومن جانبه، أكد متحدثٌ باسم "OpenAI" أن الشركة تبحث بالفعل عن طرقٍ تضمن استمرارية إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، مع الالتزام باحترام علاقة الثقة التي تربط المستخدمين بالمنصة بشكلٍ كاملٍ.

وبينما يعتمد "ChatGPT" حاليًّا على الاشتراكات المدفوعة فقط، فإن إدخال الإعلانات قد يمثل تحولًا أعمقَ من محركات البحث التقليدية؛ نظرًا لقدرة نماذج "GPT" على فهم سلوك المستخدم بدقةٍ عاليةٍ، مما يسمح بتقديم إعلاناتٍ شديدة التخصيص. وتُرجح التقديرات غير الرسمية أن يبدأ ظهور هذه الإعلانات خلال النصف الأول من عام 2026، مما يطرح تساؤلاتٍ جوهريةً حول من سيمول الإجابات التي يحصل عليها المستخدم مستقبلًا.

الكلمات المفتاحية
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
إقرأ المزيد
المزيد
"OpenAI" تدرس إدراج إعلاناتٍ داخل "ChatGPT" 
تكنولوجيا منذ 4 ساعات
طفرة تقنية في الصين: تسجيل 700 نموذج للذكاء الاصطناعي 
طفرة تقنية في الصين: تسجيل 700 نموذج للذكاء الاصطناعي 
تكنولوجيا منذ يوم
"غوغل" تتيح تغيير اسم بريد "جيميل" دون فقدان البيانات
تكنولوجيا منذ يومين
أول
أول "مدرسة للروبوتات البشرية" لتعليمها المهارات الصناعية والمنزلية
تكنولوجيا منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
"OpenAI" تدرس إدراج إعلاناتٍ داخل "ChatGPT" 
تكنولوجيا منذ 4 ساعات
طفرة تقنية في الصين: تسجيل 700 نموذج للذكاء الاصطناعي 
طفرة تقنية في الصين: تسجيل 700 نموذج للذكاء الاصطناعي 
تكنولوجيا منذ يوم
"غوغل" تتيح تغيير اسم بريد "جيميل" دون فقدان البيانات
تكنولوجيا منذ يومين
أول
أول "مدرسة للروبوتات البشرية" لتعليمها المهارات الصناعية والمنزلية
تكنولوجيا منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة