كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كلمة الشيخ قاسم في الذكرى السنوية لرحيل القائد الجهادي المؤسس أبو سليم ياغي

عين على العدو

أزمة القوى البشرية: جيش الاحتلال يدرس تجنيدَ
عين على العدو

أزمة القوى البشرية: جيش الاحتلال يدرس تجنيدَ "أبناء العمال الأجانبِ"

2025-12-28 14:20
80

 

كشفت "القناة 12" الصهيونية أن جيش الاحتلال يدرس حاليًّا مقترحًا لتجنيد "أبناء العمال الأجانب المقيمين" في الأراضي المحتلة، وذلك في ظل النقص الحادِّ في عدد الجنود والحاجة الماسةِ لتعزيز صفوف القوات. 

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 3700 شابٍّ تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، يمتلكون صفة "مقيمٍ مؤقتٍ"، مما يمنح "المسوغ القانونيَّ" لشمولهم بالتجنيد الإجباري، بحسب إعلام العدو.

وأوضح تقرير "القناة 12" الصهيونية أن المؤسسة العسكرية كانت تتردّد سابقًا في اتّخاذ هذه الخطوة خشية التداخل مع صلاحيات ما يُسمّى "وزارة الداخلية"، ولأن الخدمة العسكرية قد تمنح هؤلاء الأفراد مسارًا سهلًا للحصول على "الجنسية". 

ومع ذلك، أفاد مكتب رئيس أركان جيش الاحتلال بأن الموضوع قد أُحيل إلى الجهات "المهنية المختصة" لدراسته بشكلٍ عميقٍ، حيث يُنظر إلى "إدماج" هذه الفئة كحلٍّ قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط ويسهم في سد فجوة النقص البشريِّ الحالية.

ورغم هذه الدراسة، تظل الخطوة مرهونةً بصدور قرارٍ سياسيٍّ واضحٍ يحسم الجدل حول الوضع القانوني والاجتماعي لهذه الفئة في ظل استمرار العمليات العدوانية العسكرية بشكلٍ مستمرٍّ.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني جيش الاحتلال الاسرائيلي الكيان المؤقت
إقرأ المزيد
المزيد
أزمة القوى البشرية: جيش الاحتلال يدرس تجنيدَ
أزمة القوى البشرية: جيش الاحتلال يدرس تجنيدَ "أبناء العمال الأجانبِ"
عين على العدو منذ 4 ساعات
"إسرائيل" تخشى فقدان السيطرة: سلاح الجو وجّه أمس رسالة إلى إيران
عين على العدو منذ يومين
ضغط برلماني لفرض
ضغط برلماني لفرض "السيادة" على الضفة قبيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن
عين على العدو منذ يومين
"الشاباك" يُحذّر وتهريب السلاح من مصر والأردن يتصاعد ويهدّد أمن "إسرائيل"
عين على العدو منذ يومين
مقالات مرتبطة
حسين الحاج حسن: المقاومة لا تخاف ولا تتراجع ولا تستسلم
حسين الحاج حسن: المقاومة لا تخاف ولا تتراجع ولا تستسلم
لبنان منذ ساعتين
غزّة تواجه
غزّة تواجه "الموت البطيء": 969 خرقًا "إسرائيليًا" لاتفاق وقف إطلاق النار 
فلسطين منذ 3 ساعات
أزمة القوى البشرية: جيش الاحتلال يدرس تجنيدَ
أزمة القوى البشرية: جيش الاحتلال يدرس تجنيدَ "أبناء العمال الأجانبِ"
عين على العدو منذ 4 ساعات
"بيبي غيت": مجموعة "حنظلة" تقتنص أسرار الدائرة الضيقة لنتنياهو
عربي ودولي منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة