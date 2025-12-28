كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

كلمة الشيخ قاسم في الذكرى السنوية لرحيل القائد الجهادي المؤسس أبو سليم ياغي
لبنان

2025-12-28 14:49
118
16:21 |
الشيخ قاسم: نحن مُطمئنون كحزب الله وكمقاومة أننا سنبقى أعزاء وأقوياء وشجعان مهما كانت التضحيات
16:20 |
الشيخ قاسم: لينفّذ العدو الاتفاق ويوقف خروقاته بعدها نناقش استراتيجية الأمن الوطني لما فيه مصلحة لبنان
16:19 |
الشيخ قاسم: اذا ذهب جنوب لبنان لن يبقوا لبنان وكل اللبنانيين معنيون بالدفاع عنه
16:18 |
الشيخ قاسم: يجب أن يتوقف العدوان جوًا وبرًا وبحرًا وتنفيذ الانسحاب الكامل وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار الجنوب
16:17 |
الشيخ قاسم: اركبوا أقصى خيلكم واستخدموا وحشيّتكم وإجرامكم لن نتراجع ولن نستسلم
16:17 |
الشيخ قاسم: العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة ونبقى يدًا واحدة في مواجهة العدو
16:17 |
الشيخ قاسم: من حقّنا أن ندافع ونحن نشارك في بناء الدولة ونقدّم أفضل نموذج
16:13 |
الشيخ قاسم: لأننا أصحاب أرض ونريد العدالة يجب وقف العدوان وخروج "اسرائيل"
16:13 |
الشيخ قاسم: سندافع وسنصمد ونحقّق أهدافنا ولو بعد حين
16:12 |
الشيخ قاسم: ليس مطلوبًا من الدولة أن تكون شرطيًا لدى "اسرائيل"
16:11 |
الشيخ قاسم: لم يعد مطلوبًا من لبنان أيّ إجراء على أيّ صعيد قبل أن يلتزم "الاسرائيلي" بما عليه
16:11 |
الشيخ قاسم: لا تطلبوا منّا شيئًا بعد الآن
16:10 |
الشيخ قاسم: ما أنجزه الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب الليطاني خلال الفترة الماضية كان مطلوبًا أن يُنجزه في حال التزمت "اسرائيل" بوقف العدوان والانسحاب وبداية الإعمار
16:08 |
الشيخ قاسم: أين الدولة من الاختطاف الأخير للضابط أحمد شكر في منطقة زحلة؟
16:08 |
الشيخ قاسم: يريدون من الجيش اللبناني أن ينفذ بيد بطّاشة
16:08 |
الشيخ قاسم: أغاظهم مشهد التعاون بين الجيش والمقاومة
16:07 |
الشيخ قاسم: أنا متعجّب من الذي لا يرى ما هو المطلوب من "اسرائيل" ويحاول أن يفسّر الاتفاق بمزيد من المطالب على حزب الله ولبنان
16:07 |
الشيخ قاسم: المقاومة التزمت ولبنان التزم بمضمون الاتفاق من خلال الدولة والجيش بينما "اسرائيل" استمرّت بالدخول الأمني الى لبنان
16:05 |
الشيخ قاسم: مضى أكثر من سنة على الاتفاق وتقديم وعطاء من الجانب اللبناني فيما "الاسرائيلي" لا يملّ ولا يتوقّف
16:05 |
الشيخ قاسم: الحكومة اللبنانية أضافت تنازلاتٍ مجانية بينما "اسرائيل" لم تقدم شيئًا
16:04 |
الشيخ قاسم: الدولة نجحت في لبنان لأن فيها مقاومة وأخفقت في سورية لأنه ليس فيها مقاومة
16:03 |
الشيخ قاسم: "اسرائيل" تحتلّ لكن كم ستستمر باحتلالها؟
16:03 |
الشيخ قاسم: الاحتلال يواجه مُكتسبات وأمامنا تجربة 42 سنة عطّلنا ما تريد "اسرائيل"
16:01 |
الشيخ قاسم: نزع السلاح هو جزء من مشروع إنهاء قدرة لبنان العسكرية وضرب القدرة لدى فئة وازنة من اللبنانيين وزرع الخلاف مع حركة أمل
16:01 |
الشيخ قاسم: نزع السلاح هو جزء من مشروع إيجاد الفتنة بين المقاومة والناس وإبقاء الاحتلال للنقاط الخمسة وأن يبقى هذا الاحتلال يقتل من دون حسيب ولا رقيب
15:59 |
الشيخ قاسم: أن تطلبوا حصرية السلاح في الوقت الذي تعتدي "اسرائيل" عليه فهذا يعني أنكم لا تعملون لأجل لبنان بل لأجل "اسرائيل"
15:58 |
الشيخ قاسم: نزع السلاح هو مشروع "اسرائيلي" أمريكي حتى لو سمّوه في هذه المرحلة حصرية السلاح
15:57 |
الشيخ قاسم: سيرة حزب الله ودوره ومكانته كلّها عظيمة ونظيفة بالأخلاق والعمل والسياسة والمقاومة والتحرير وبناء الدولة
15:57 |
الشيخ قاسم: نحن اليوم أمام مفصل تاريخي إمّا أن نعطي أميركا و"اسرائيل" ما تريدان أي الوصاية الكاملة على لبنان وإمّا أن ننهض وطنيًا فنستعيد سيادتنا وأرضنا ونبني وطننا ودولتنا
15:55 |
الشيخ قاسم: حزب الله ساهم في بناء الدولة اللبنانية
15:55 |
الشيخ قاسم: خدمة الناس أساس وأصل لدى حزب الله
15:54 |
الشيخ قاسم: كل مسار حزب الله في لبنان مضيء ومتلألئ
15:54 |
الشيخ قاسم: حزب الله والمقاومة الاسلامية حرّرا لبنان وليس الجنوب بالتعاون مع الفصائل المختلفة ودعم الجيش اللبناني والشعب
15:54 |
الشيخ قاسم: أداء حزب الله في العمليْن النيابي والحكومي والحقل العام تميّز بنظافة الكفّ
15:53 |
الشيخ قاسم: أميركا رعت الفساد في لبنان وحمت رؤوسه وعملت منذ عام 2019 على تخريب الوضع الاقتصادي وتعمل على الوصاية واليوم تتحكّم بكثير من المفاصل في البلد
15:53 |
الشيخ قاسم: لم يتوقّف العدوان "الاسرائيلي" على لبنان رغم اتفاق 2024
15:51 |
الشيخ قاسم: أعزّي بوفاة سماحة الشيخ رضا مهدي الذي كانت لديه الأيادي الفاضلة في التربية في المنطقة الغربية لبيروت
15:51 |
الشيخ قاسم: لبنان اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار والسبب هو أميركا الطاغية والعدو "الاسرائيلي"
15:49 |
الشيخ قاسم: لنا كلّ الفخر أن يكون البقاع في صدارة الدفاع عن الجنوب وكلّ لبنان
15:48 |
الشيخ قاسم: مبارك لمسيحيي لبنان والعالم ولادة نبي الله عيسى (ع) وإن شاء الله تسود تعاليمه السماوية كلّ هذا الفضاء العالمي الذي نحتاج أن نوجّهه باتجاه الفضائل والأخلاق
15:47 |
الشيخ قاسم: أبو سليم ياغي كان أخًا عزيزًا من الجيل المؤسّس وموضع ثقة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (قده)
15:46 |
الشيخ قاسم: كانت نشأة حزب الله من منطقة بعلبك الهرمل وكانوا هم السبّاقين لعطاءات الدم
15:45 |
الشيخ قاسم: أبو سليم ياغي رجل مؤمن ورسالي وشجاع وصاحب حسّ اجتماعي ونموذج مهمّ عن احتضان أهل البقاع للمقاومة والشرف والعزة والكرامة
15:44 |
الشيخ قاسم: كان أبو سليم ياغي ينظر أن يكون من جُند الإمام المهدي (عج) وحياته كلّها كانت في اتجاه إعلاء كلمة الحقّ
15:44 |
الشيخ قاسم: أبو سليم ياغي بذل كلّ حياته لحمل هموم الناس وخصوصًا الفقراء ودعم المجاهدين
15:43 |
الشيخ قاسم: نهج المقاومة هو حياة أبي سليم ياغي إذ كان قائدًا ميدانيًا
15:42 |
الشيخ قاسم: المحيط الذي أحاط بأبي سليم ياغي هم العلماء الكبار
15:41 |
الشيخ قاسم: كانت قدوة أبي سليم ياغي الأولى المرجع الأعلى السيد محمد باقر الصدر والإمام السيد موسى الصدر والإمام الخميني والإمام الخامنئي
15:39 |
الشيخ قاسم: اختارته الشورى نائبًا عن حزب الله عن منطقة بعلبك الهرمل من سنة 1992 الى 1996 ومن سنة 2000 الى 2005
15:38 |
الشيخ قاسم: عمر الحاج في مهرجان الامام الصدر في بعلبك 14 سنة أي بدأ في سنّ مبكّرة بهذا الاتجاه
15:38 |
الشيخ قاسم: كان من مستقبلي طلائع الحرس الثوري الإيراني
15:37 |
الشيخ قاسم: الحاج أبو سليم منذ الشباب الأول هو في مسيرة الإسلام الأصيل
15:36 |
الشيخ قاسم: اليوم الذكرى السنوية الثانية لفقيد الجهاد والمقاومة الحاج أبو سليم
15:35 |
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم
15:15 |
عرض تقرير مصوّر عن سيرة حياة القائد الجهادي المؤسّس أبو سليم ياغي
15:03 |
بدء الحفل التأبيني لمناسبة الذكرى السنوية لرحيل القائد الجهادي المؤسّس أبو سليم ياغي في بعلبك
حزب الله الشيخ نعيم قاسم الامين العام لحزب الله الشهداء محمد ياغي
