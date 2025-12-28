لبنان
كلمة الشيخ قاسم في الذكرى السنوية لرحيل القائد الجهادي المؤسس أبو سليم ياغي
16:21 |الشيخ قاسم: نحن مُطمئنون كحزب الله وكمقاومة أننا سنبقى أعزاء وأقوياء وشجعان مهما كانت التضحيات
16:20 |الشيخ قاسم: لينفّذ العدو الاتفاق ويوقف خروقاته بعدها نناقش استراتيجية الأمن الوطني لما فيه مصلحة لبنان
16:18 |الشيخ قاسم: يجب أن يتوقف العدوان جوًا وبرًا وبحرًا وتنفيذ الانسحاب الكامل وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار الجنوب
16:11 |الشيخ قاسم: لم يعد مطلوبًا من لبنان أيّ إجراء على أيّ صعيد قبل أن يلتزم "الاسرائيلي" بما عليه
16:10 |الشيخ قاسم: ما أنجزه الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب الليطاني خلال الفترة الماضية كان مطلوبًا أن يُنجزه في حال التزمت "اسرائيل" بوقف العدوان والانسحاب وبداية الإعمار
16:07 |الشيخ قاسم: أنا متعجّب من الذي لا يرى ما هو المطلوب من "اسرائيل" ويحاول أن يفسّر الاتفاق بمزيد من المطالب على حزب الله ولبنان
16:07 |الشيخ قاسم: المقاومة التزمت ولبنان التزم بمضمون الاتفاق من خلال الدولة والجيش بينما "اسرائيل" استمرّت بالدخول الأمني الى لبنان
16:05 |الشيخ قاسم: مضى أكثر من سنة على الاتفاق وتقديم وعطاء من الجانب اللبناني فيما "الاسرائيلي" لا يملّ ولا يتوقّف
16:01 |الشيخ قاسم: نزع السلاح هو جزء من مشروع إنهاء قدرة لبنان العسكرية وضرب القدرة لدى فئة وازنة من اللبنانيين وزرع الخلاف مع حركة أمل
16:01 |الشيخ قاسم: نزع السلاح هو جزء من مشروع إيجاد الفتنة بين المقاومة والناس وإبقاء الاحتلال للنقاط الخمسة وأن يبقى هذا الاحتلال يقتل من دون حسيب ولا رقيب
15:59 |الشيخ قاسم: أن تطلبوا حصرية السلاح في الوقت الذي تعتدي "اسرائيل" عليه فهذا يعني أنكم لا تعملون لأجل لبنان بل لأجل "اسرائيل"
15:57 |الشيخ قاسم: سيرة حزب الله ودوره ومكانته كلّها عظيمة ونظيفة بالأخلاق والعمل والسياسة والمقاومة والتحرير وبناء الدولة
15:57 |الشيخ قاسم: نحن اليوم أمام مفصل تاريخي إمّا أن نعطي أميركا و"اسرائيل" ما تريدان أي الوصاية الكاملة على لبنان وإمّا أن ننهض وطنيًا فنستعيد سيادتنا وأرضنا ونبني وطننا ودولتنا
15:54 |الشيخ قاسم: حزب الله والمقاومة الاسلامية حرّرا لبنان وليس الجنوب بالتعاون مع الفصائل المختلفة ودعم الجيش اللبناني والشعب
15:53 |الشيخ قاسم: أميركا رعت الفساد في لبنان وحمت رؤوسه وعملت منذ عام 2019 على تخريب الوضع الاقتصادي وتعمل على الوصاية واليوم تتحكّم بكثير من المفاصل في البلد
15:51 |الشيخ قاسم: أعزّي بوفاة سماحة الشيخ رضا مهدي الذي كانت لديه الأيادي الفاضلة في التربية في المنطقة الغربية لبيروت
15:51 |الشيخ قاسم: لبنان اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار والسبب هو أميركا الطاغية والعدو "الاسرائيلي"
15:48 |الشيخ قاسم: مبارك لمسيحيي لبنان والعالم ولادة نبي الله عيسى (ع) وإن شاء الله تسود تعاليمه السماوية كلّ هذا الفضاء العالمي الذي نحتاج أن نوجّهه باتجاه الفضائل والأخلاق
15:47 |الشيخ قاسم: أبو سليم ياغي كان أخًا عزيزًا من الجيل المؤسّس وموضع ثقة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (قده)
15:45 |الشيخ قاسم: أبو سليم ياغي رجل مؤمن ورسالي وشجاع وصاحب حسّ اجتماعي ونموذج مهمّ عن احتضان أهل البقاع للمقاومة والشرف والعزة والكرامة
15:44 |الشيخ قاسم: كان أبو سليم ياغي ينظر أن يكون من جُند الإمام المهدي (عج) وحياته كلّها كانت في اتجاه إعلاء كلمة الحقّ
15:41 |الشيخ قاسم: كانت قدوة أبي سليم ياغي الأولى المرجع الأعلى السيد محمد باقر الصدر والإمام السيد موسى الصدر والإمام الخميني والإمام الخامنئي
15:39 |الشيخ قاسم: اختارته الشورى نائبًا عن حزب الله عن منطقة بعلبك الهرمل من سنة 1992 الى 1996 ومن سنة 2000 الى 2005
15:38 |الشيخ قاسم: عمر الحاج في مهرجان الامام الصدر في بعلبك 14 سنة أي بدأ في سنّ مبكّرة بهذا الاتجاه
15:03 |بدء الحفل التأبيني لمناسبة الذكرى السنوية لرحيل القائد الجهادي المؤسّس أبو سليم ياغي في بعلبك