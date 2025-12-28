أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانًا صحفيًا رقم (1035) كشف فيه عن حصيلةٍ مفزعةٍ للانتهاكات "الإسرائيلية" منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتّى اليوم الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر 2025. وأكد البيان أن الاحتلال ارتكب 969 خرقًا جسيمًا ومنهجيًا، مما أسفر عن استشهاد 418 مواطنًا وإصابة 1141 آخرين، في محاولةٍ واضحةٍ لتقويض جوهر الاتفاق والبروتوكول الإنساني الملحق به.

وتوزعت الخروقات المرصودة خلال الـ 80 يومًا الماضية على النحو التالي: 298 جريمة إطلاق نارٍ مباشرةٍ استهدفت المدنيين، و455 جريمة قصفٍ واستهدافٍ لمواطنين عُزَّلٍ ومنازلهم، و162 جريمة نسفٍ وتدميرٍ لمؤسساتٍ وبناياتٍ مدنيةٍ، و54 جريمة توغلٍ للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، بالإضافة إلى 45 حالة اعتقالٍ غير قانونيٍّ.

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي من أن قطاع غزّة يواجه "الموت البطيء" نتيجة تنصل الاحتلال من التزاماته؛ حيث لم يدخل سوى 19,764 شاحنة مساعداتٍ من أصل 48,000 شاحنةٍ مفترضةٍ (بنسبة التزام 42% فقط). أما في قطاع الوقود، فقد كانت النتيجة كارثيةً؛ إذ لم يدخل سوى 10% من الكميات المتفق عليها، مما أبقى المستشفيات ومحطات المياه في حالة شللٍ شبهِ تامٍّ.

ومع دخول فصل الشتاء وفترة "الأربعينية" القارسة، أدى منع إدخال الخيام والكرفانات إلى انهيار 49 منزلًا متضررًا، مما أسفر عن استشهاد 20 مواطنًا تحت الأنقاض. كما سجلت الطواقم الطبية وفاة طفلين اثنين نتيجة البرد الشديد داخل الخيام، في وقتٍ خرجت فيه أكثر من 127,000 خيمةٍ عن الخدمة، ليواجه ما يزيد عن 1.5 مليون نازحٍ مصيرًا مجهولًا بلا أدنى مقومات الحماية.

وحمّل البيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الإنساني المستمر، داعيًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والوسطاء والضامنين، إلى التدخل الفوريِّ لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملةً، وتأمين تدفق المساعدات ومواد الإيواء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الكارثة المتفاقمة بشكلٍ مأساويٍّ.

