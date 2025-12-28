كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إعلامي أمريكي شهير: "إسرائيل" عبء على أميركا

2025-12-28 20:57
45

قال مقدم البرامج الأميركي الشهير توكر كارلسون إن الحكومة "الاسرائيلية" ومن يدعمونها في الولايات المتحدة هم من يقفون وراء الترويج للتهديد المتمثّل بما يسمى "الإسلام الراديكالي".

وفي مقابلة مع مجلة The American Conservative، أضاف كارلسون إن "ملايين الاميركيين يُقتلون دون أن تكون هناك أي صلة بـ"الإسلام الراديكالي".

وتابع "يُقال لعدد كبير من الأميركيين مرارًا وتكرارًا إن مصيرهم مُرتبط بـ"إسرائيل"، وإن الأخيرة هي أهمّ حليف لأميركا، لكن لا يمكن اعتبار "إسرائيل" حليفًا مهمًّا من أيّ منظار كان للولايات المتحدة.. هي ليست حليفة حتى بل عبئ".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني
