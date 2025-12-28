قال مقدم البرامج الأميركي الشهير توكر كارلسون إن الحكومة "الاسرائيلية" ومن يدعمونها في الولايات المتحدة هم من يقفون وراء الترويج للتهديد المتمثّل بما يسمى "الإسلام الراديكالي".

وفي مقابلة مع مجلة The American Conservative، أضاف كارلسون إن "ملايين الاميركيين يُقتلون دون أن تكون هناك أي صلة بـ"الإسلام الراديكالي".

وتابع "يُقال لعدد كبير من الأميركيين مرارًا وتكرارًا إن مصيرهم مُرتبط بـ"إسرائيل"، وإن الأخيرة هي أهمّ حليف لأميركا، لكن لا يمكن اعتبار "إسرائيل" حليفًا مهمًّا من أيّ منظار كان للولايات المتحدة.. هي ليست حليفة حتى بل عبئ".

