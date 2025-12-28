كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

اتصال عراقتشي وابن فرحان يبحث تطورات اليمن ولبنان ومحاسبة
إيران

اتصال عراقتشي وابن فرحان يبحث تطورات اليمن ولبنان ومحاسبة "اسرائيل"

2025-12-28 21:46
47

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي اتصالًا هاتفيًا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، وبحث معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وبحسب قناة العالم، تطرق الاتصال الى التطورات في جنوب اليمن، فيما أكد عراقتشي ضرورة وحدة اليمن وتنفيذ خارطة الطريق.

كذلك شدّد عراقتشي على مسؤولية الجهات الضامنة لوقف إطلاق النار في لبنان عن وقف العدوان "الإسرائيلي" بحق الشعب اللبناني.

بدوره، أكد ابن فرحان أكد ضرورة محاسبة "اسرائيل"، مشيرًا الى أهمية استمرار التشاور والتعاون بين دول المنطقة لصون السلام والاستقرار.

الكلمات المفتاحية
السعودية ايران عباس عراقتشي
إقرأ المزيد
المزيد
اتصال عراقتشي وابن فرحان يبحث تطورات اليمن ولبنان ومحاسبة
اتصال عراقتشي وابن فرحان يبحث تطورات اليمن ولبنان ومحاسبة "اسرائيل"
إيران منذ ساعة
للمرة الأولى يُنشر .. الإمام الخامنئي مع عائلات الشهداء المسيحيين
للمرة الأولى يُنشر .. الإمام الخامنئي مع عائلات الشهداء المسيحيين
إيران منذ 4 ساعات
الحرس الثوري يختتم مناورة
الحرس الثوري يختتم مناورة "إلى بيت المقدس" لتعزيز الجاهزية في طهران
إيران منذ يوم
الإمام الخامنئي: هجوم الجيش الأميركي في المنطقة هُزم أمام شجاعة شباب إيران
الإمام الخامنئي: هجوم الجيش الأميركي في المنطقة هُزم أمام شجاعة شباب إيران
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
اتصال عراقتشي وابن فرحان يبحث تطورات اليمن ولبنان ومحاسبة
اتصال عراقتشي وابن فرحان يبحث تطورات اليمن ولبنان ومحاسبة "اسرائيل"
إيران منذ ساعة
للمرة الأولى يُنشر .. الإمام الخامنئي مع عائلات الشهداء المسيحيين
للمرة الأولى يُنشر .. الإمام الخامنئي مع عائلات الشهداء المسيحيين
خطاب القائد منذ 4 ساعات
هل اقتربت الضربة
هل اقتربت الضربة "الإسرائيلية" لإيران؟ وما هو موقف ترامب منها؟ 
مقالات منذ 10 ساعات
"بيبي غيت": مجموعة "حنظلة" تقتنص أسرار الدائرة الضيقة لنتنياهو
عربي ودولي منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة