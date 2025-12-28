أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي اتصالًا هاتفيًا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، وبحث معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وبحسب قناة العالم، تطرق الاتصال الى التطورات في جنوب اليمن، فيما أكد عراقتشي ضرورة وحدة اليمن وتنفيذ خارطة الطريق.

كذلك شدّد عراقتشي على مسؤولية الجهات الضامنة لوقف إطلاق النار في لبنان عن وقف العدوان "الإسرائيلي" بحق الشعب اللبناني.

بدوره، أكد ابن فرحان أكد ضرورة محاسبة "اسرائيل"، مشيرًا الى أهمية استمرار التشاور والتعاون بين دول المنطقة لصون السلام والاستقرار.

