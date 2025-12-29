كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
منخفض جوي بارد يضرب لبنان و الطرقات الجبلية مقطوعة 
2025-12-29 11:39
يتأثّر لبنان بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة.

 الأرصاد الجوية توقعت أن ينحسر المنخفض تدريجيًا فجر يوم الثلاثاء، على أن تتأثر المنطقة مجددًا فجر يوم الأربعاء بمنخفض جوي آخر مصدره شمال غرب تركيا فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى مساء الجمعة المقبل.

وفي اليومين الماضيين، هطلت الأمطار  الغزيرة وتراوحت بين 20 و 165ملم توزعت حسب المناطق، فيما غطّت الثلوج معظم الجبال فوق 1500م و حلبات التزلج.

ووفق خبراء الطقس الخيرات مُستمرّة، إذ يتشكّل مُنخفض جوّي شمال شرق جزيرة قبرص سريع و عالي الفعاليّة يترافق مع رياح شديدة خاصة على جبال السلسلة الغربية و الشرقية العالية لتناهز هباتها أحياناً 70 و 95كلم/س، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة على فترات مترافقة بزخات البرد أحيانًا.

بالموازاة، أفادت غرفة التحكم المروري أن عددًا من الطرقات الجبلية قُطعت بسبب تراكم الثلوج:

* عيناتا الأرز 

* كفرذبيان - حدث بعلبك

* العاقورة حدث بعلبك

* الهرمل - سير الضنية

*الهرمل - القبيات

* معاصر الشوف - كفريا

* تنورين الفوقا - حدث الجبة

