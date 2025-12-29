كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الحرب تضرب مستوى التعليم في الكيان الصهيوني

عين على العدو

تعاون عسكري جديد في شرق المتوسط: محور جديد ضد تركيا
عين على العدو

تعاون عسكري جديد في شرق المتوسط: محور جديد ضد تركيا

2025-12-29 12:08
98

وقّعت "إسرائيل" واليونان وقبرص اتفاقية ثلاثية لتعزيز التعاون العسكري في شرق البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات التركية وتعزيز الأمن الإقليمي، كما أورد موقع "إسرائيل نيوز 24".

ويشمل الاتفاق تدريبات مشتركة، ومجموعات عمل متخصصة، وتنسيقًا استراتيجيًّا بين جيوش الأطراف الثلاثة.

الخطوة تأتي بعد قمة خاصة عقدت في القدس الأسبوع الماضي بمشاركة رئيسي وزراء كيان الاحتلال واليونان ورئيس قبرص، حيث شدد نتنياهو على قدرة الأطراف الثلاثة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي محاولات للهيمنة الإقليمية، بحسب تعبيره.

ووصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاتفاقية بأنها "مرحلة جديدة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعم التحالفات الديمقراطية في شرق المتوسط".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني تركيا قبرص
إقرأ المزيد
المزيد
بسبب نقص العديد.. جيش الاحتلال بحاجة لـ 6 ألوية جديدة
بسبب نقص العديد.. جيش الاحتلال بحاجة لـ 6 ألوية جديدة
عين على العدو منذ ساعتين
قمة ترامب نتنياهو في إعلام العدو: هل يضغط ترامب على
قمة ترامب نتنياهو في إعلام العدو: هل يضغط ترامب على "إسرائيل" أم يُطلق يدها؟
عين على العدو منذ ساعتين
الحرب تضرب مستوى التعليم في الكيان الصهيوني
الحرب تضرب مستوى التعليم في الكيان الصهيوني
عين على العدو منذ 4 ساعات
تعاون عسكري جديد في شرق المتوسط: محور جديد ضد تركيا
تعاون عسكري جديد في شرق المتوسط: محور جديد ضد تركيا
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
بسبب نقص العديد.. جيش الاحتلال بحاجة لـ 6 ألوية جديدة
بسبب نقص العديد.. جيش الاحتلال بحاجة لـ 6 ألوية جديدة
عين على العدو منذ ساعتين
قمة ترامب نتنياهو في إعلام العدو: هل يضغط ترامب على
قمة ترامب نتنياهو في إعلام العدو: هل يضغط ترامب على "إسرائيل" أم يُطلق يدها؟
عين على العدو منذ ساعتين
الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال وتهديد الدول القومية في المنطقة
الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال وتهديد الدول القومية في المنطقة
مقالات منذ 4 ساعات
الحرب تضرب مستوى التعليم في الكيان الصهيوني
الحرب تضرب مستوى التعليم في الكيان الصهيوني
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة