وقّعت "إسرائيل" واليونان وقبرص اتفاقية ثلاثية لتعزيز التعاون العسكري في شرق البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات التركية وتعزيز الأمن الإقليمي، كما أورد موقع "إسرائيل نيوز 24".

ويشمل الاتفاق تدريبات مشتركة، ومجموعات عمل متخصصة، وتنسيقًا استراتيجيًّا بين جيوش الأطراف الثلاثة.

الخطوة تأتي بعد قمة خاصة عقدت في القدس الأسبوع الماضي بمشاركة رئيسي وزراء كيان الاحتلال واليونان ورئيس قبرص، حيث شدد نتنياهو على قدرة الأطراف الثلاثة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي محاولات للهيمنة الإقليمية، بحسب تعبيره.

ووصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاتفاقية بأنها "مرحلة جديدة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعم التحالفات الديمقراطية في شرق المتوسط".

