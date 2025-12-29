أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن حرب غزة وإخلاء المستوطنين من الجنوب والشمال، تركت آثارها على مؤسسة التعليم في كيان العدو، مشيرة الى أن وزارة التعليم وما تسمّى السلطة الوطنية للقياس والتقييم "راما" ستنشران في الأيام المقبلة استطلاعات المناخ المدرسي، التي تظهر مدى تأثر طلاب "إسرائيل" بالحرب، بمن في ذلك طلاب الشمال.

وبحسب الصحيفة، تُشير البيانات إلى أن كل طالب ثالث (نحو 35% من الطلاب) يبلّغ عن تراجع ملحوظ في التحصيل الأكاديمي وضعف في المنعة النفسية.

وقد كشفت هذه المعطيات مديرة إقليم الشمال في وزارة التعليم، الدكتورة أورنا سمحون، خلال مؤتمر الأكاديمية غوردون للتعليم الذي تناول موضوع: "عام بعد اتفاق "إسرائيل" - لبنان: التعليم كحالة اختبار للشمال".

وأشارت إلى أن أكثر من 45% من الأطفال في الشمال يبلّغون عن تراجع في التحصيل الأكاديمي وبشكل عام نتيجة الوضع الأمني، وأضافت: "لدينا أكثر من 50% في بعض المناطق القريبة جدًا من خط الحدود، ولدينا تقريبًا 50%، وهذا رقم مقلق جدًا".

الصحيفة لفتت إلى أن الطلاب في "كريات شمونة" يتعاملون مع "عواقب نفسية وعاطفية شديدة"، ورغم ذلك أصدرت الحكومة الميزانيات المخصصة لإعادة التأهيل بتأخير كبير، بينما عاد الطلاب إلى المستوطنة بالفعل في شهر آذار/مارس السابق. والآن، يحتاج مديرو المدارس إلى التواصل مع مزودين وبرامج مختلفة، ما سيستغرق وقتًا إضافيًا، وفي الوقت نفسه، مع تدهور النظام النفسي التعليمي، يدفع الطلاب الثمن".

