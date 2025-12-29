أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله اليوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، أن التوقيع مع مصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي تؤمن القدرة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية.

من جهته أعلن الوزير بدوي، أن بلاده "ستقدم كل الدعم للبنان من خلال الخبرات والإمكانات في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه".

واستقبل الرئيس جوزاف عون وفدًا من قيادة الجيش برئاسة العماد رودولف هيكل، وخاطبهم قائلًا: إن "التاريخ سيشهد أنّكم أنقذتم لبنان في الماضي، وستنقذونه في الحاضر، لأنكم تعملون لمصلحة وطنكم، وليس لمصلحة أحد".

واستقبل الرئيس عون اليوم الاثنين أيضًا وفدًا من قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبد الله، وخاطبه قائلًا: "ساعدتم في تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان، والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية الأخرى يجعل مهمتكم ناجحة".

وخلال استقباله وفدًا من مديرية أمن الدولة، برئاسة اللواء ادغار لاوندس، نوّه الرئيس جوزاف عون بدور المديرية في ملاحقة الفساد، معتبرًا أن نجاحها في هذه المهة "أعاد إلى الدولة هيبتها، وزاد إيراداتها".

كما استقبل الرئيس جوزاف عون اليوم وفدًا من قيادة الجمارك برئاسة المدير العام بالإنابة ريمون خوري، وقال: "سنعمل على تعزيز المكننة والحداثة ومواكبة التطوّر التقني، ليصبح عملكم منسجمًا مع المعايير الجمركية العالمية".



