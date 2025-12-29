كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
خاص العهد

هل تأخّر الشتاء في لبنان فعلًا؟
2025-12-29 14:19
تأخّر الشتاء والبرودة في لبنان صار ظاهرة متكرّرة، إذ لم تعد موجات البرد تبدأ في مواعيدها المعتادة كما كان يحدث في السنوات الماضية. فبدل أن تنخفض درجات الحرارة مبكرًا، تسود فترات دافئة أطول خلال الخريف وبدايات الشتاء.

يؤكد رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، محمد كنج أن البرودة تتأخر مقارنةً بالسنوات السابقة، إلا أننا ما زلنا ضمن الإطار الطبيعي لبدء فصل الشتاء. 

ويستشهد بالمقولة اللبنانية الشعبية: "بين تشرين وتشرين صيفٌ ثانٍ"، في إشارة إلى أن موجات البرد الحقيقية غالبًا ما تبدأ في شهر كانون الأول.

ويضيف أن فصل الصيف بات يتمدّد على حساب فصل الشتاء، فيما يشهد فصلا الخريف والربيع تقلّصًا ملحوظًا في مدتهما. 

كما يشير كنج إلى أننا حاليًا في "مربعانية" الشتاء، وهي فترة مناخية معروفة في بلاد الشام ولبنان، تُعد من أبرد فترات السنة وأكثرها تقلبًا.

وتستمر "المربعانية" نحو 40 يومًا، تبدأ في 22 كانون الأول وتنتهي تقريبًا في 30 كانون الثاني، وتتميّز بانخفاض واضح في درجات الحرارة، وكثرة المنخفضات الجوية والأمطار، وتساقط الثلوج على المرتفعات، إضافة إلى رياح ناشطة وعواصف في بعض الأحيان.
 

