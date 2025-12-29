كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

ندوة فكرية في جون لمناسبة ولادة النبي عيسى (ع)
لبنان

ندوة فكرية في جون لمناسبة ولادة النبي عيسى (ع)

2025-12-29 14:50
80

بمناسبة ولادة النبي عيسى (عليه السلام)، وبالتعاون مع القطاع الثامن في حزب الله بمنطقة بيروت، أقامت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية - مركز بيروت، ندوة فكرية تحت عنوان "مفهوم التعايش وإدارة الاختلاف الديني"، وذلك في حسينية بلدة جون، بمشاركة مدير حوزة الرسول الأعظم (ص) الشيخ محمد زراقط، وكاهن رعية سيدة الانتقال في بلدة جون الأب مخايل حداد المُخَلّصي، وإمام بلدة جون الشيخ خضر عيد، بحضور عدد من العلماء والفعاليات وجمع من الأهالي.

وتضمنت هذه الندوة شرحًا حول عدة نقاط من العلاقة الموجودة بين المذاهب المسيحية وبين دين الإسلام المبين، والتي تتمحور حول شخصية وسيرة النبي عيسى (سلام الله عليه).
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله مراكز الإمام الخميني الثقافية النبي عيسى
