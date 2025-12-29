قال أبو عبيدة، الناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، إنّ "وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أكثر من شهرين جاء ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه".

وأضاف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان متلفز، الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025: "رغم كل الاعتداءات التي نفّذها العدو منذ وقف إطلاق النار، أدّت المقاومة ما عليها من التزامات مراعاة لمصالح أبناء شعبنا، وتفويتًا للفرصة على الاحتلال الذي يحاول اختلاق الذرائع الكاذبة للعودة إلى سفك الدماء".

وتابع قوله: "حقّنا بالرد على جرائم الاحتلال حقٌّ أصيل ومكفول، وندعو كل المعنيين إلى لجم الاحتلال بوقف عدوانه وإجباره على الالتزام بكل ما تمَّ الاتفاق عليه".

وأهاب أبو عبيدة بـ"كل من يهمه الأمر أنْ يعمل على نزع سلاح الاحتلال الفتّاك الذي استُخدم في إبادة أهلنا والاعتداء على دول المنطقة، بدلًا من الانشغال ببنادق الفلسطينيين الخفيفة التي يحاول العدو أنْ يتخذها حجّة واهية لخريب وقف إطلاق النار".

وتحدث الناطق العسكري باسم كتائب القسام عن 7 تشرين الأول/أكتوبر (2023)، واصفًا إياه بـ"انفجار مدوٍّ في وجه الظلم والقهر والحصار وكل أشكال العدوان بحق أقصانا (المسجد الأقصى) وشعبنا".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الطوفان جاء ليصحّح المسار ويعيد القضية التي بدأت تدخل غياهب النسيان إلى الواجهة، وأيقظ ضمائر الأحرار في الأمة والعالم"، مضيفًا: "شعبنا أفشل بصموده وتضحياته كل ما خطط له العدو ابتداءً بالتهجير ومصائد الموت وإعادة الاستيطان كما أسقط كل أهداف الحرب".

وواصل قوله: "شعبنا يدافع عن نفسه ولن يتخلّى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال ولن يستسلم ولو قاتل بأظافره، وعدوان الاحتلال عن المسجد الأقصى والضفة والأسرى يأخذ مسارًا تصاعديًا، ممّا يستوجب من أبناء شعبنا التصدّي له".

وشدّد على أنّ "حراك أحرار الأمة لا يجب أنْ يتوقّف، بل يجب أنْ يستمر حتى لا يفلت المجرمون من العقاب".

وبينما وجّه النداء إلى أبناء الأمة "لإغاثة غزة والتخفيف من معاناتها"، قال: "يجب على الأمة أنْ تقف صفًا واحدًا في وجه عدوها الأول الذي يُضيف إلى بنك أهدافه عاصمة من عواصمها". وخاطب أبناء "أمة الإسلام" بالقول: "استفيقوا واعلموا أنّ خريف الاحتلال قد بدأ وستبقى لعنات دماء النساء والأطفال والأبرياء تلاحقه".

ونبّه إلى أنّ "العدو يريد أنْ يجعل من دول المنطقة بوابة لما يسمّيه "إسرائيل" الكبرى"، وخير شاهد على ذلك عدوانه على لبنان وسورية".

وتوجّه إلى أهل غزة قائلًا: "نعدكم أنْ نبقى الأوفياء لكم ولتضحياتكم وسنبني معًا ما دمّره الاحتلال ونضمّد الجراح ولن تضيع تضحياتكم هدرًا".

كذلك، وجّه الناطق العسكري باسم كتائب القسام "التحية إلى من وقف مع [الشعب الفلسطيني] من أبطال الأمة في يمن الأمة ولبنان والعراق وإيران وغيرها من البلدان".

