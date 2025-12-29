كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حماس تنعى عددًا من قادتها الكبار: دماؤهم ستكون وقودًا لمعركتنا مع العدو

فلسطين

أبو عبيدة: شعبنا لن يتخلّى عن سلاحه.. وعلى الأمة الوقوف في وجه عدوها الأول
فلسطين

أبو عبيدة: شعبنا لن يتخلّى عن سلاحه.. وعلى الأمة الوقوف في وجه عدوها الأول

2025-12-29 17:05
بيَّن الناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنّ "المقاومة أدّت ما عليها من التزامات تفويتًا للفرصة على الاحتلال للعودة إلى سفك الدماء".
90

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، إنّ "وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أكثر من شهرين جاء ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه".

وأضاف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان متلفز، الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025: "رغم كل الاعتداءات التي نفّذها العدو منذ وقف إطلاق النار، أدّت المقاومة ما عليها من التزامات مراعاة لمصالح أبناء شعبنا، وتفويتًا للفرصة على الاحتلال الذي يحاول اختلاق الذرائع الكاذبة للعودة إلى سفك الدماء".

وتابع قوله: "حقّنا بالرد على جرائم الاحتلال حقٌّ أصيل ومكفول، وندعو كل المعنيين إلى لجم الاحتلال بوقف عدوانه وإجباره على الالتزام بكل ما تمَّ الاتفاق عليه".

وأهاب أبو عبيدة بـ"كل من يهمه الأمر أنْ يعمل على نزع سلاح الاحتلال الفتّاك الذي استُخدم في إبادة أهلنا والاعتداء على دول المنطقة، بدلًا من الانشغال ببنادق الفلسطينيين الخفيفة التي يحاول العدو أنْ يتخذها حجّة واهية لخريب وقف إطلاق النار".

وتحدث الناطق العسكري باسم كتائب القسام عن 7 تشرين الأول/أكتوبر (2023)، واصفًا إياه بـ"انفجار مدوٍّ في وجه الظلم والقهر والحصار وكل أشكال العدوان بحق أقصانا (المسجد الأقصى) وشعبنا".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الطوفان جاء ليصحّح المسار ويعيد القضية التي بدأت تدخل غياهب النسيان إلى الواجهة، وأيقظ ضمائر الأحرار في الأمة والعالم"، مضيفًا: "شعبنا أفشل بصموده وتضحياته كل ما خطط له العدو ابتداءً بالتهجير ومصائد الموت وإعادة الاستيطان كما أسقط كل أهداف الحرب".

وواصل قوله: "شعبنا يدافع عن نفسه ولن يتخلّى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال ولن يستسلم ولو قاتل بأظافره، وعدوان الاحتلال عن المسجد الأقصى والضفة والأسرى يأخذ مسارًا تصاعديًا، ممّا يستوجب من أبناء شعبنا التصدّي له".

وشدّد على أنّ "حراك أحرار الأمة لا يجب أنْ يتوقّف، بل يجب أنْ يستمر حتى لا يفلت المجرمون من العقاب".

وبينما وجّه النداء إلى أبناء الأمة "لإغاثة غزة والتخفيف من معاناتها"، قال: "يجب على الأمة أنْ تقف صفًا واحدًا في وجه عدوها الأول الذي يُضيف إلى بنك أهدافه عاصمة من عواصمها". وخاطب أبناء "أمة الإسلام" بالقول: "استفيقوا واعلموا أنّ خريف الاحتلال قد بدأ وستبقى لعنات دماء النساء والأطفال والأبرياء تلاحقه".

ونبّه إلى أنّ "العدو يريد أنْ يجعل من دول المنطقة بوابة لما يسمّيه "إسرائيل" الكبرى"، وخير شاهد على ذلك عدوانه على لبنان وسورية".

وتوجّه إلى أهل غزة قائلًا: "نعدكم أنْ نبقى الأوفياء لكم ولتضحياتكم وسنبني معًا ما دمّره الاحتلال ونضمّد الجراح ولن تضيع تضحياتكم هدرًا".

كذلك، وجّه الناطق العسكري باسم كتائب القسام "التحية إلى من وقف مع [الشعب الفلسطيني] من أبطال الأمة في يمن الأمة ولبنان والعراق وإيران وغيرها من البلدان".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس كتائب القسام أبو عبيدة سلاح المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
استشهاد أبي عبيدة.. رحيل الصوت الملثم الذي شكّل أيقونة إعلامية للمقاومة الفلسطينية
استشهاد أبي عبيدة.. رحيل الصوت الملثم الذي شكّل أيقونة إعلامية للمقاومة الفلسطينية
فلسطين الآن
حماس تنعى عددًا من قادتها الكبار: دماؤهم ستكون وقودًا لمعركتنا مع العدو
حماس تنعى عددًا من قادتها الكبار: دماؤهم ستكون وقودًا لمعركتنا مع العدو
فلسطين منذ ساعتين
أبو عبيدة: شعبنا لن يتخلّى عن سلاحه.. وعلى الأمة الوقوف في وجه عدوها الأول
أبو عبيدة: شعبنا لن يتخلّى عن سلاحه.. وعلى الأمة الوقوف في وجه عدوها الأول
فلسطين منذ 3 ساعات
المنخفض الجوي يزيد مأساة النازحين في غزة
المنخفض الجوي يزيد مأساة النازحين في غزة
فلسطين منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
استشهاد أبي عبيدة.. رحيل الصوت الملثم الذي شكّل أيقونة إعلامية للمقاومة الفلسطينية
استشهاد أبي عبيدة.. رحيل الصوت الملثم الذي شكّل أيقونة إعلامية للمقاومة الفلسطينية
فلسطين الآن
حماس تنعى عددًا من قادتها الكبار: دماؤهم ستكون وقودًا لمعركتنا مع العدو
حماس تنعى عددًا من قادتها الكبار: دماؤهم ستكون وقودًا لمعركتنا مع العدو
فلسطين منذ ساعتين
أبو عبيدة: شعبنا لن يتخلّى عن سلاحه.. وعلى الأمة الوقوف في وجه عدوها الأول
أبو عبيدة: شعبنا لن يتخلّى عن سلاحه.. وعلى الأمة الوقوف في وجه عدوها الأول
فلسطين منذ 3 ساعات
المنخفض الجوي يزيد مأساة النازحين في غزة
المنخفض الجوي يزيد مأساة النازحين في غزة
فلسطين منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة